L’Aquila | cadono pezzi di calcestruzzo sul viadotto San Giacomo sulla A24 Roma-Teramo

(Di martedì 11 settembre 2018) Alcunidiche coprono il ferro nella parte sottostante ilSanA24, nel tratto che attraversa L’Aquila, si sono staccati finendo in via Gabriele Rossetti, arteria che si trova nel quartiere omonimo il. Non ci sono stati feriti e la strada è stata chiusa. Ad intervenire sono stati i Vigili del Fuoco che sono entrati in azione con cinque unità e con l’ausilio dell’autoscala rimuovendo per una superficie di 200 metri le parti di copriferro che stavano per cedere. Il tratto autostradale è percorribile non essendo stati rilevati danni strutturali sul. Strada dei Parchi, concessionaria delle arterie laziali e abruzzesi A24 e A25, intervenuta sul posto insieme a Polizia stradale e polizia locale, parla di microdistacchi e di nessun problema statico dele annuncia per domattina un intervento di ...