Lancia Delta Futurista | il ritorno del mito per pochi

Play Store si prepara a Lanciare un programma fedeltà e un nuovo sistema di voti : La versione 11.6 di Play Store non introduce particolari novità, ma nasconde nel codice tracce di un "programma fedeltà"e di un nuovo sistema di voti. L'articolo Play Store si prepara a lanciare un programma fedeltà e un nuovo sistema di voti proviene da TuttoAndroid.

Lancia Delta Futurista : il ritorno della regina dei Rally : 4 Chi dice che i sogni non sono realizzabili? L'ultimo in ordine di tempo a poter dire di aver raggiunto il proprio sogno è Eugenio Amos, proprietario di Automobili Amos, ormai da anni promotore dell'hashtag #makeLanciagreatagain su Instagram, reclamando a gran voce il rilancio del marchio italiano. L'imprenditore italiano, oltre che fiero possessore di alcune rarissime auto, è anche una persona attentissima al dettaglio e a cui ...

Lancia Delta Futurista - tutti i segreti sul ritorno del mitico “Deltone” [FOTO e VIDEO] : Realizzata in appena 20 esemplari venduta a 300mila euro l’uno, la Delta Futurista di Automobili Amos è un vero e proprio mito su quattro ruote Eugenio Amos, creatore dell’auto e fondatore di Automobili Amos, nel creare la Lancia Delta Futurista si è ispirato ad un grande ed intramontabile classico dell’auto, come appunto la Delta Integrale, realizzando una sportiva “romantica” e “analogica” dedicata a chi ama le auto che non ci sono ...

Lancia Delta Futurista - Risorge il mito Integrale : Definire la Futurista come una Lancia Delta due punto zero sarebbe riduttivo. La Automobili Amos, guidata da Eugenio Amos, è andata ben oltre dal fare una semplice riedizione di un mito, realizzando una sorta di restomod che ha unito soluzioni tecniche moderne alle iconiche forme dalla Integrale di Chivasso. Del Deltone originale è rimasto però lo spirito, fatto di grinta e passione, che ha guidato il team di progettisti e di artigiani che hanno ...

Lancia Delta Futurista - un sogno che si realizza a Grand Basel – FOTO : Il tempo delle attese è terminato. Dal 6 al 9 settembre al Gran Basel di Basilea nostalgici e appassionati potranno finalmente ammirare la Lancia Delta Futurista, splendido remake del prestigioso modello originale, che ne conserva le linee e il dna pur migliorandone e aggiornandone le caratteristiche. E’ stata realizzata da Automobili Amos in tre anni di lavoro, sfruttando per la componentistica solo aziende locali ...

Lancia Delta Integrale Futurista - Automobili Amos resuscita il mito : Cosicché dalla fiancata spariscono le portiere posteriori, saldate al corpo vettura, mentre il telaio originale è irrigidito con rinforzi derivati dal mondo delle competizioni rallistiche Anni 80. +++...

Lancia Delta Integrale Futurista - Automobili Amos resuscita il mito : Cosicché dalla fiancata spariscono le portiere posteriori, saldate al corpo vettura, mentre il telaio originale è irrigidito con rinforzi derivati dal mondo delle competizioni rallistiche Anni 80. ...

Lancia Delta Futurista - A Grand Basel il debutto mondiale : Automobili Amos svelerà a Grand Basel, in programma a Basilea dal 6 al 9 settembre, la Lancia Delta Futurista, una riedizione della sportiva di Chivasso pensata per migliorare il modello originale pur rimanendovi fedele nelle linee e nello spirito. La tre porte ideata da Eugenio Amos, progettata con lo studio di design BorromeodeSilva e prodotta dalla Podium Advanced Technologies, sarà svelata durante un evento riservato all'interno della Messe ...

DiaSorin Lancia test per rilevazione Epatite Delta - HDV - : Teleborsa, - DiaSorin ha ottenuto l'autorizzazione CE per la commercializzazione del nuovo test LIAISON XL Murex Anti-HDV per la diagnosi di infezione da virus dell'Epatite D o Delta , HDV, , ...

DiaSorin Lancia test per rilevazione Epatite Delta - HDV - : DiaSorin ha ottenuto l'autorizzazione CE per la commercializzazione del nuovo test LIAISON XL Murex Anti-HDV per la diagnosi di infezione da virus dell'Epatite D o Delta, HDV,, ampliando il menu` CLIA ...