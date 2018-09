La Ventura in costume trent’anni fa su Instagram | bella come oggi

dilei

(Di martedì 11 settembre 2018)ieri, proprio. Simonasi mostra inin una foto di oltre trent’anni fa. Era il 1986 quando Super Simo iniziò la sua folgorante carriera nel mondo dello spettacolo, vincendo Miss Muretto ad Alassio. Da allora ne è passato di tempo, ma lei non è mai cambiata, rimanendo quella ragazza grintosa e bellissima, che conquistò da subito il pubblico italiano. La foto, pubblicata su, arriva dall’archivio privato della, che sul suo profilo ha condiviso lo scatto realizzato oltre trent’anni fa. “Più che Temptation Island… bellezze al bagno – ha scritto la presentatrice -. Buona serata”. Nell’immagine Super Simo è sdraiata sulla sabbia, in riva al mare. Indossa ungiallo ed è in una posizione che mette in evidenza le sue gambe lunghissime. In tanti hanno commentato il post, complimentandosi con la ...