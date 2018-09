La Turchia non è il canarino nella miniera degli emergenti

Nations League 2019 - non solo Portogallo-Italia. Rimonta della Turchia in Svezia - Serbia-Romania 2-2. I risultati di oggi (10 settembre) : Non solo Portogallo-Italia 1-0 nella serata dedicata alla Nations League 2018-2019 di calcio, anche se non si sono giocate altre partite della League A. Nella Serie B pirotecnica vittoria della Turchia in Rimonta contro la Svezia (2-3). A Stoccolma gli scandinavi volano sul 2-0 grazie alle reti di Thelin al 35′ e di Claesson al 49′, ma a quel punto si scatenano gli anatolici: il milanista Calhanoglu accorcia le distanze con uno dei ...

Non solo Turchia e Argentina : venti di tempesta sui mercati emergenti : Sudafrica in recessione, valute di India, Indonesia e Brasile ai minimi. L’epicentro della crisi è in Argentina e Turchia ma le conseguenze si fanno sentire sui maggiori mercati emergenti. Rialzo dei tassi Fed e tensioni commerciali Usa-Cina all’origine della tempesta. Oggi a Washington incontro decisivo tra governo argentino e Fmi...

Calciomercato Torino - Iago non si muove. Ljajic verso la Turchia - Niang aspetta la Ligue 1 : il punto sulle uscite : Nel futuro immediato la sfida di campionato contro l'Inter, ma il Torino è ancora al lavoro anche in sede di Calciomercato . Tanti gli uomini a disposizione di Walter Mazzarri nel reparto offensivo, ...

Volley femminile - Gloria Cup 2018 : Italia sconfitta dalla Turchia - torna Egonu ma non basta. Pessimi segnali verso i Mondiali : Arriva la terza sconfitta consecutiva per l’Italia alla Gloria Cup, torneo in preparazione ai Mondiali 2018 di Volley femminile che si disputeranno a ottobre in Giappone. Le azzurre, dopo aver perso contro Russia e Azerbaijan, cedono anche contro la Turchia per 3-1 (23-25; 25-22; 25-18; 25-21). Le ragazze di Giovanni Guidetti, che giocavano di fronte al proprio pubblico di Belek, sono riuscite ad avere la meglio sulla formazione di Davide ...

Turchia - spari contro ambasciata Usa ad Ankara - non ci sono feriti : Ankara - Uomini non identificati hanno sparato diversi colpi d'arma da fuoco contro l'ambasciata degli Stati Uniti ad Ankara, in Turchia. Lo rendono noto i media locali. I colpi sono partiti da una ...

Spread - Turchia - politica : Italia ed Europa non reggono : Durano poco le speranze per il mercato Italiano che, dopo la debacle di ieri, oggi non riesce a riprendersi, complici anche le incertezze politiche. Turchia ed Europa Alle 13.30 il listino milanese ...

Turchia - LIRA ‘RIFIATA’ MA BORSE UE NON SI FIDANO/ Erdogan annuncia boicottaggio prodotti elettronici Usa : TURCHIA, nuovo crollo LIRA "subito misure straordinarie": ultime notizie crisi Erdogan, la Banca centrale afferma che sarà "fatto il necessario", BORSE europee giù(Pubblicato il Tue, 14 Aug 2018 20:12:00 GMT)

Albania : Banca centrale - non ci sono rischi da crisi finanziaria in Turchia : Tirana, 14 ago 14:03 - , Agenzia Nova, - La Banca centrale d'Albania sostiene che la crisi finanziaria in Turchia non dovrebbe avere al momento impatti sull'economia del paese. Fonti della Banca centrale di Tirana hanno riferito al portale di informazione economica "Monitor.al", che per quanto riguarda il sistema finanziario, gli istituti di credito ...

Non solo Unicredit : ecco i titoli più esposti al rischio Turchia : Unicredit il più colpito dalle turbolenze in Turchia Da venerdì scorso uno dei mercati più penalizzati dalle vendite è senza dubbio Piazza Affari, non solo per le incertezze legate alla politica del ...

Turchia : non è una crisi monetaria - ma debitoria : In realtà l'effetto sull'economia reale fu molto scarso e a beneficiare della manovra furono soprattutto gli operatori finanziari che utilizzarono l'enorme massa di denaro messa a disposizione dalle ...

Quella della Turchia non una 'semplice' crisi valutaria : Avete presente il rapporto debito/Pil o quello deficit/Pil? Quelli, insomma, che se non stanno sotto il 60% , il debito, o tendenti azero , il deficit, l'economia va a rotoli e la credibilità ...

Turchia : Erdogan - non ci sono riusciti col golpe ora usano soldi : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Turchia e Lira ed Atomica. Le news non è economica - ma politica - Spoiler : i problemi economici ci sono da mesi ne scrivemmo a giugno - : ... la bilancia delle partite correnti negativa , commerciale negativa, la crescita fortissima ed un limitato, ma presente, deficit governativo comunque indicavano un'economia cresciuta troppo, con una ...

Europeo U18 : Turchia battuta - domani per il nono posto : LA CRONACA - Il miglior marcatore Azzurro è stato Erik Czumbel con 17 punti, poi Mattia Palumbo a quota 14 e Omar Dieng a 13. L'Italia è partita con la faccia giusta, chiudendo il primo quarto sul +...