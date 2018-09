“La testa della moglie in mano” Arriva così alla polizia e si giustifica Choc totale

caffeinamagazine

: Voi renziani avete perso la capacità di distinguere la verità dalle bugie e la lealtà dalla slealtà. Siete capaci s… - micheleemiliano : Voi renziani avete perso la capacità di distinguere la verità dalle bugie e la lealtà dalla slealtà. Siete capaci s… - ShooterHatesYou : La quantità di cose gravissime che sta dicendo Dibba da Lilli Gruber a LA7 mi fa girare la testa; dal PD che ha for… - Linkiesta : Ficcatevelo bene in testa: solo l’istruzione, l’educazione, il sapere ci possono salvare. Tutto il resto - i muri,… -

(Di martedì 11 settembre 2018) Ci sono storie che sarebbe bene non sapere, storie che cino dall’altra metà del mondo, quella in cui la povertà e l’irrazionalità la fanno da padrone. Siamo in India, luogo magico e misterioso, ma anche il secndo stato più popolato del pianeta. È qui che si è svolto uno degli omicidi più agghiaccianti di sempre. A raccontarcelo è il quotidiano Times of India che ha riportato al mondo una storia degna di un film di Tarantino: è accaduto ad Ajjampura, nel distretto di Mangalore, dove un uomo, Satis SJ, si è presentato ad una stazione diportando con sè laappena uccisa in una busta di plastica. L’uxoricida si è costituito dopo aver percorso 20 chilometri in bicicletta fino al commissariato. I due si erano sposati nel 2012 e avevano avuto due bambini, oggi di 3 e 6 anni. Per consentire che si svolgessero le nozze, sei anni fa, era stato ...