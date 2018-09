La sinistra che ha tollerato la Fedeli s' indigna per il leghista senza diploma

CAOS PD/ Ue - povertà - mercato : i macigni che affondano la sinistra : Che cosa ha portato in tutta Europa alla crisi delle socialdemocrazie e del welfare? Lo spiega UMBERTO RANIERI: la sinistra non ha saputo affrontare le sfide della globalizzazione(Pubblicato il Tue, 11 Sep 2018 06:01:00 GMT)VISTA DAL SUD/ Così M5s e Lega faranno affondare il MezzogiornoSCENARIO/ Dai fondi della Lega a Minniti, i nuovi errori del Pd

Bilancio necessario/L'autocritica che manca sull'eredità della sinistra : Può sembrare strano, ma un Bilancio del quinquennio di governo del centro-sinistra, dal 2013 al 2018,, ovvero dell'azione dei governi Letta, Renzi e Gentiloni, ancora non l'abbiamo né letta né ...

LETTERA/ La sinistra ha perso perché D'Alema e Bersani hanno seguito Berlusconi : NICOLA ODDATI (Pd) risponde a Sergio Luciano. Renzi è stato il figlio perfetto di D'Alema, per questo ha fallito. Oggi il futuro del Pd passa per Nicola Zingaretti, ecco perché

Il Pd e la barba di Martina. La verità è che la sinistra non vuole saperne di vincere : di Andrea Taffi “La barba sporcata da un po’ di gelato/parliamo parliamo/di rivoluzione e proletariato”. Così cantava Giorgio Gaber nella sua celebre canzone Al bar Casablanca. La cito solo per dire che il Pd e tutta quanta la sinistra attuale non sono poi così diversi dalla sinistra cantata da Gaber nel 1973. Quest’ultima, infatti, vagheggiava la lotta di classe contro il “padrone”, espressione del potere ...

Quello che ho capito sulla sinistra che esalta il galantuomo McCain : E dunque torniamo dall’agosto del nostro scontento sapendo che ci vuole la sinistra, una nuova sinistra, per opporsi ai gerarchi che già scorrazzano per la nostra penisola o per quelli che a breve arriveranno. Tralascio, per carità di patria e per rispetto della Storia, l’equivalenza tra il borioso “sequestratore” della Diciotti e il gelido organizzatore dei treni per Auschwitz. Mi concentro su questa fantomatica sinistra, di cui avrei un ...

[L'analisi] Vi spiego perché Salvini dal suo punto di vista ha ragione e perché la sinistra ha perso tutto : ... sia pure con i consueti veli, falsamente, rassicuranti dei governi e delle istituzioni politico-finanziarie: nella primavera scorsa, il quotidiano tedesco di economia e finanza Handelsblatt dava ...

Gad Lerner - l'auto-umiliazione definitiva che archivia la sinistra : 'Io sono amico di De Benedetti - e il Pd...' : Come cerca di fare il giornalista Gad Lerner che al Fatto quotidiano si esercita in un mea culpa devestante per tutta la sua area politica, dopo anni di connivenze oscure. Ci vorranno decenni prima ...

Macchiarella : 'PD nel limbo - partito verticistico e vittima di beghe politiche. Lavoriamo per una lista civica di centro sinistra' : Ma trovo normale che chi si impegna in politica possa avere l'ambizione di ricoprire in futuro posizioni istituzionali. Ma solo dopo avere un progetto politico definito. Una classe politica che ...

Rita Borsellino - la rivoluzionaria gentile che ha unito la sinistra per l’ultima volta. Crescendo l’ultima generazione antimafia : Curriti, curriti, cu’ Rita. Nel 2006 i social network ancora non esistevano, ma quello slogan inviato via sms riuscì comunque a diventare virale. Era tipo il suono di un tamburo. Una specie di chiamata alle armi laica che nella primavera di dodici anni fa attraversava l’Italia comparendo sui cellulari di tutti i maggiorenni nati in Sicilia. E che in Sicilia tornarono: alcuni per qualche giorno, altri per tutta la campagna elettorale. ...

STATO-MAFIA/ Mieli - lo schema destra-sinistra non aiuta a capire il 1992-95 : Per capire la trattativa STATO-MAFIA non servono le categorie di destra e di sinistra. SALVATORE SECHI a proposito di un recente articolo di Paolo Mieli

"Vi spiego perché la sinistra ha fallito" : parla l'ultimo segretario del Partito Comunista : Ci troviamo in una situazione estremamente pericolosa, che richiederebbe la condanna spietata e un celere contrattacco da tutto il mondo democratico. Come pensa dovrebbe essere affrontata tale crisi ...

Passa l’ambulanza e Salvini interrompe il discorso : “Sarà il solito rosicone di sinistra che non ha digerito” : Lunedì 7 agosto Matteo Salvini ha chiuso la festa della Lega di Arcore. All’inizio del suo intervento, il ministro dell’Interno si è interrotto per il Passaggio, a qualche decina di metri, di un’ambulanza a sirene spiegate. “Sarà il solito rosicone di sinistra che non ha digerito” ha commentato Salvini. L'articolo Passa l’ambulanza e Salvini interrompe il discorso: “Sarà il solito rosicone di sinistra ...