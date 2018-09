La sindrome dell' assedio per velare le difficoltà

Marian Avila - la modella con sindrome di Down alla New York Fashion Week : ... che rappresentasse la forza delle sue modelle: 'La missione della mia azienda è quella di cambiare la mentalità del mondo della moda'. La giovane stilista di Atlanta aveva già sfilato a New York nel ...

La sindrome del rientro : un effetto collaterale delle vacanze ben riuscite : Se, come ho scritto in un precedente post, le vacanze possono essere una fuga da se stessi e dai problemi, più spesso sono al contrario un recupero di questo rapporto, il recupero degli stati d’animo, delle emozioni, dei bisogni che per far fronte alle responsabilità quotidiane, rimangono sullo sfondo. La vacanza è il tempo del recupero delle relazioni, e di quella con se stessi prima di tutto. Allontanandoci dai luoghi abituali ricerchiamo ...

Sonno inquieto : che cos’è la sindrome della gambe senza riposo : Formicolio alle gambe, necessità di agitarle e dolore se gli arti restano fermi: sono sintomi che possono presentarsi mentre siamo a letto e avere effetti negativi sul nostro Sonno. E che possono segnalarci di aver contratto la sindrome delle gambe senza riposo (RLS). Anche nota come sindrome di Wittmaack-Ekbom, va accuratamente distinta dai normali spasmi agli arti che possono capitare a chiunque (sono quei movimenti inconsci e sussultori della ...

sindrome delle gambe senza riposo : perché compare e quali i rimedi : La Sindrome delle gambe senza risposo, spesso individuata dall'acronimo RLS , dall'inglese Restless Legs Syndrome, è una patologia neurologica che si caratterizza per la necessità di muovere le gambe ...

La sindrome dell’impostore : ovvero - perché non mi merito questo successo? : Da dove viene questa sensazione, condivisa dalla maggior parte delle donne, di non meritarsi il proprio successo lavorativo e di usurpare un posto che spetterebbe ad altri? Descritta per la prima volta a fine anni Settanta dalle psicologiche americane Pauline Clance e Suzanne Ines, la «sindrome dell’impostore» provoca grandi danni a chi la vive, impedendo di fatto di godersi i frutti del proprio lavoro e avviluppando in una spirale di ...

Sesso - sindrome dello spogliatoio : gli inglesi battono gli italiani : "In Gran Bretagna + 28% di richieste di falloplastica rispetto all'Italia", spiega l'andrologo Alessandro Littara

Sesso : la sindrome dello spogliatoio si diffonde in Gran Bretagna : Il momento più delicato “per molti uomini è quello della doccia in palestra, quando ci si spoglia e, giocoforza, si fanno i confronti. Anche per una questione di prospettiva, gli altri sembreranno più dotati. E se si potrebbe pensare che l’aplomb britannico protegga dalla ‘sindrome dello spogliatoio’, questo non è affatto vero. Anzi, secondo una recente indagine di Yougov, solo il 36% degli inglesi di 18-24 anni è ...

Prova costume - sette italiani su dieci soffrono della sindrome di Adone : Coccolare il proprio corpo: prendersi cura del proprio corpo, dai massaggi al trucco, dall'abbigliamento allo sport, aiuta sicuramente a fare pace con se stessi e a guardare con occhi diversi i ...

Dl dignità. Ciocca (Lega) vs Migliore : “Lei soffre della sindrome di Calimero”. “Nero sarà lei - io sono arcobaleno” : Battibecco serrato a L’Aria che Tira Estate (La7) tra il deputato Pd, Gennaro Migliore, e l’europarlamentare della Lega, Angelo Ciocca. Quest’ultimo commenta con toni critici l’intervento del parlamentare dem: “Mi dispiace vedere il collega del Pd che soffre della sindrome di Calimero. Cercate almeno di fare il vostro lavoro di opposizione”. Migliore insorge: “Ma veramente i neri siete voi, io sono ...

Pubblicata una revisione della letteratura sulla diagnosi e sulla gestione della sindrome di Cushing : Uno specialista statunitense ha fatto il punto sulle attuali conoscenze sulla Sindrome di Cushing, in particolare per quanto riguarda la diagnosi e la gestione clinica. Fra gli aspetti evidenziati nell’articolo, la difficoltà di individuarla nelle forme più lievi e l’attenzione da porre nella scelta della cura di quelle più gravi. Nieman, nell’introduzione dell’articolo, ricorda che la Sindrome di Cushing è provocata da un aumento patologico ...

sindrome di Guillain Barré - cos'è?/ La malattia di Oscar Tabarez - Ct dell'Uruguay : può morire? : Sindrome di Guillain Barré, la malattia di Tabarez, il Ct dell'Uruguay: si tratta di una patologia neurologica che porta progressivamente alla paralisi degli arti(Pubblicato il Fri, 06 Jul 2018 05:56:00 GMT)