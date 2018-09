La robotica educativa esiste

huffingtonpost

(Di martedì 11 settembre 2018) Pare che l'idea dell'uomo di dar vita ad oggetti inanimati possa risalire addirittura a qualche migliaio d'anni fa. In Cina ci sono testimonianze a partire dal terzo secolo avanti Cristo. Nel libro "Trattato del vuoto perfetto" (uno dei tre grandi classici taoisti), ad esempio, si narra dell'ingegnere meccanico Yan Shi capace di costruire un'automa dalle sembianze umane. In ambito educativo negli anni '60 Seymour Papert, collaboratore di Jean Piaget, darà vita al Logo, un linguaggio di programmazione comprensibile ed usabile anche da bambini delle scuole elementari e darà il via all'utilizzo del computer nelle scuole come supporto valido anche per i bambini più piccoli.Tra le molte tecnologie e prodotti sempre più presenti nel mercato della, sono a nostro avviso da prediligere quelle che si basano sul software libero (open source software) ...