La Reggiani | Rinuncio al vitalizio solo in cambio di veliero e chalet

Patrizia Reggiani : "Rinuncio al vitalizio milionario ma voglio veliero e chalet" : Toglietemi tutto ma non il mio chalet e il mio veliero. Si potrebbe parafrasare così il "cambio" che Patrizia Reggiani vorrebbe fare con le sue due figlie laddove "tutto" sta per il vitalizio matrimoniale da un milione all'anno che suo marito Maurizio Gucci le aveva riconosciuto due anni prima di morire.La Reggiani, nel 2017, ha finito di scontare la pena carceraria che le era stata comminata dopo essere stata condannata in quanto mandante ...