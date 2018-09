La Prova del Cuoco | Elisa Isoardi parte bene con gli ascolti ma quanto conta l’effetto

“Vista bene mamma Irma?”. Elisa Isoardi in lacrime a La Prova del cuoco - ma spunta un sospetto… : “È molto emozionante rientrare in questo studio non più da supplente, ma da timoniere. Vorrei salutare la mamma di questo programma per diciotto anni, una grande professionista e una grande donna. Grazie Antonella per tutto quello che hai fatto”. Applausi da tutto lo studio. Con queste parole Elisa Isoardi ha esordito a La prova del cuoco, la trasmissione che per tanti anni è stata della mitica Antonellina. Dopo la pausa ...

Ascolti TV | Lunedì 10 settembre 2018. Il pomeriggio di Rai1 parte con la retromarcia : Vieni da Me 10.59% - Il Paradiso 11.43%. Detto Fatto 7.02% - testa a testa tra La Prova del Cuoco (15.95%) e Forum (15.98%) : Elisa Isoardi e Caterina Balivo Nella serata di ieri, Lunedì 10 settembre 2018, su Rai1 la partita di Nations League Portogallo-Italia ha conquistato 7.649.000 spettatori pari al 32.54% di share. Su Canale 5 Adaline – L’Eterna Giovinezza ha raccolto davanti al video 2.295.000 spettatori pari al 10.7% di share. Su Rai2 Shall We Dance? ha interessato 1.672.000 spettatori pari al 7.75% di share. Su Italia 1 Tre Uomini e una Gamba ha ...

La Prova del cuoco – Puntate dal 11 al 14 settembre 2018 – Ricette e rubriche. : Nuova edizione de La prova del cuoco, condotto da Elisa Isoardi con la partecipazione di Andrea Lo Cicero. Una grande “festa della cucina”, realizzata all’interno di un contenitore di spettacolo e sviluppata nel racconto delle grandi “eccellenze” italiane: dai prodotti della terra a quelli della filiera enogastronomica, spaziando tra Ricette creative ed immancabili omaggi alla […] L'articolo La prova del cuoco – Puntate dal 11 al 14 ...

ELISA ISOARDI - LA Prova del CUOCO/ Voto insufficiente all'esordio : il web 'rimanda' la conduttrice : A pochi giorni dall'esordio a La PROVA del CUOCO, ELISA ISOARDI anticipa alcune delle novità della prossima edizione tra nuove rubriche e una durata maggiore. (Pubblicato il Tue, 11 Sep 2018 08:40:00 GMT)

Elisa Isoardi - La Prova del Cuoco/ I social bocciano format e conduttrice - ma c’è chi la difende : A pochi giorni dall'esordio a La Prova del Cuoco, Elisa Isoardi anticipa alcune delle novità della prossima edizione tra nuove rubriche e una durata maggiore. (Pubblicato il Mon, 10 Sep 2018 22:29:00 GMT)

