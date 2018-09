La modalità Blackout di Call of Duty | Black Ops 4 si mostra in un video gameplay

Disponibile la beta di Blackout - la modalità battle royale di Call of Duty : Black Ops 4 : Da oggi è finalmente Disponibile la beta della modalità battle royale di Call of Duty: Black Ops 4, stiamo parlando di Balckout naturalmente. Una celebrazione dell'universo Black Ops, Blackout porta Call of Duty nelle ambientazioni e personaggi classici della serie, ma vediamo di seguito il comunicato ufficiale Activision: Read more…

Un trailer gameplay ci mostra in dettaglio Blackout : ecco la modalità battle royale di Call of Duty : Black Ops 4 : Considerando che finora la modalità battle royale è stata soprattutto il fulcro di produzioni lontane dallo status di AAA, il debutto della modalità più in voga del momento all'interno di due franchise di spicco come battlefield e Call of Duty non può che attirare l'attenzione.Negli ultimi giorni abbiamo raccolto alcuni dettagli riguardanti Blackout, la battle royale che sarà presente all'interno di Call of Duty: Black Ops 4. Recentemente ...

Call of Duty : Black Ops 4 : difficilmente saranno mantenuti i 60fps costanti nella modalità Blackout : Continuano ad arrivare interessanti dettagli sulla modalità Blackout di Call of Duty: Black Ops 4, ma, probabilmente, le ultime notizie deluderanno molti.Come parte della copertura di Blackout, abbiamo appreso di recente che la modalità battle royale supporterà fino a 80 giocatori per partita, presenterà vari veicoli, oltre al ritorno degli zombie.Un altro dettaglio di cui molti non sono a conoscenza, però, ha a che fare con le sfide tecniche ...

Novità Call of Duty Black Ops 4 al 6 settembre - tutto sulla modalità Blackout : Poco più di un mese separa i giocatori dall'uscita di Call of Duty Black Ops 4, il nuovo capitolo della serie sparatutto pubblicato da Activision che vede in quest'occasione, in cabina di regia, il ritorno di uno dei team più amati: Treyarch. Indubbiamente elevate le aspettative dei fan della serie, con gli ultimi mesi che non hanno fatto altro che alimentare a dismisura il fuoco dell'hype, tra indiscrezioni e conferme ufficiali da parte degli ...

Call of Duty : Black Ops 4 : gli zombie saranno presenti nella modalità Blackout : Treyarch continua a condividere interessanti informazioni sulla modalità battle royale del suo Call of Duty: Black Ops 4. La copertura di Game Informer ha confermato in precedenza che Blackout avrebbe supportato fino a 80 giocatori. Ora viene rivelato che anche gli zombi entreranno in azione, muovendosi nella mappa come nemici controllati dall'IA.Tuttavia, come segnala Gamingbolt, viene fatto notare che gli zombi influenzeranno Blackout in modo ...

Call of Duty : Black Ops 4 : Treyarch svela l'intera mappa della modalità Blackout : Mentre nella giornata di ieri abbiamo finalmente scoperto quanti giocatori supporterà la modalità battle royale di Call of Duty: Black Ops 4, ecco che oggi possiamo ammirare l'intera mappa di Blackout.L'attesa modalità, che arriverà in versione beta il prossimo lunedì su PlayStation 4 e su Xbox One e PC il 14 settembre 2018, è certamente una delle novità più attese nel prossimo episodio e Treyarch ha voluto svelare l'intera mappa con ...

Call of Duty : Black Ops 4 : ecco quanti giocatori supporterà la modalità battle royale Blackout : Dall'annuncio di Call of Duty: Black Ops 4, una domanda ha afflitto la community: quanto sarà grande la modalità Blackout del gioco? Ora, grazie a un'intervista condotta da Gameinformer, abbiamo la risposta. Durante la beta, 80 giocatori saranno in grado di lanciarsi nella mappa in una volta, ma questo potrebbe non essere il numero finale.Dan Bunting di Treyarch, ha affermato che il test originale della modalità è stato condotto con 100 ...

La modalità Blackout di Call of Duty Black Ops 4 pronta all’esordio - indiscrezioni al 2 settembre : Cresce a dismisura l'attesa per Call of Duty Black Ops 4, il nuovo capitolo della saga sparatutto che, nell'edizione di quest'anno, riporta in cabina di regia i ragazzi di Treyarch, a tre anni di distanza dalla loro ultima comparsa all'interno del franchise. Sarà un capitolo all'insegna dell'innovazione quello in arrivo sugli scaffali nel giro di una manciata di settimane, che vedrà gli sviluppatori confrontarsi con uno degli elementi più caldi ...

Rumor : la modalità Blackout di COD Black Ops 4 avrà porte apribili - 100 giocatori e molto altro : C'è ancora qualche alone di mistero attorno alla modalità Blackout di Call of Duty Black Ops 4, tuttavia grazie a dei leak è emerso qualche dettaglio in più.Come riporta WCCFTECH, la stessa fonte che rivelò il contenuto del DLC fourth pack di COD WWII ha condiviso nuovi dettagli sulla modalità Blackout. A quanto pare, la modalità conterrà la possibilità di aprire e chiudere porte, zombie e potrebbe ospitare partite da 100 giocatori: Vi ...

Call of Duty Black Ops 4 : nella modalità Blackout i veicoli saranno "ben bilanciati" per adattarsi al combattimento a piedi : I veicoli nella modalità battle royale di Black Ops 4 saranno "ben bilanciati", quindi i giocatori a piedi non saranno sopraffatti, assicurano gli sviluppatori.Abbiamo visto per la prima volta la modalità di Call of Duty: Black Ops 4 nel trailer del mese scorso, che ha mostrato un ATV, un elicottero e una barca, e, in un'intervista con PC Gamer, John Rafacz di Treyarch ha assicurato:"C'è una gamma di veicoli che ritengo siano ben bilanciati per ...

Call of Duty Black Ops 4 : ecco quando inizierà la beta della modalità Blackout su Xbox One e PC : Treyarch ha rivelato quando arriverà la beta della modalità Blackout di Call of Duty: Black Ops 4 su PC e Xbox One. Come segnala Dualshockers, l'attesa modalità battle royale sarà disponibile in fase beta sulle due piattaforme il prossimo 14 settembre.Non sappiamo molto della beta di Blackout, sappiamo solo che includerà versioni Solo, Duo e Quads di Battle Royale e che mostrerà personaggi, armi e mappe basate su giochi precedenti della serie ...

Call of Duty Black Ops 4 : ecco quando avrà inizio la beta della modalità Blackout : Le notizie riportate ieri, a quanto pare, si sono rivelate veritiere. Sono, infatti, giunte interessanti novità per Call of Duty Black Ops 4: Treyarch e Activision hanno annunciato la data per l'inizio della beta di Blackout, la modalità battle royale del nuovo sparatutto.Come segnala Dualshockers, la beta inizierà il 10 settembre e sarà disponibile prima su PlayStation 4. Al momento sappiamo solo che arriverà anche su altre piattaforme, ma non ...