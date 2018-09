La lettera | ‘Cara Diana | solo un pazzo ti lascerebbe per Camilla’

Blastingnews

(Di mercoledì 12 settembre 2018) Ventisei anni fa la rottura definitiva di quello che avrebbe rappresentato nell’immaginario collettivo il romantico coronamento di un amore da favola, che della favola, per la verita', aveva ben poco, se non la funesta, opprimente presenza di una “strega cattiva”, pronta ad irrompere e portare via il “bel” principe azzurro. Si tratta del tormentato ménage a' trois che per anni ha angustiato la famiglia reale inglese, fino al momento in cui la tragica morte della principessaVIDEOha permesso ai due tenaci amanti di convolare a nozze. Ciò che rivelano le missive intercorse tra la Principessa del Popolo e il suocero, Principe Filippo, duca di Edimburgo, è indicativo della reazione contrariata della famiglia: un misto di stupore e biasimo per la scellerata decisione dell’irrequieto Carlo, pronto ad abbandonare la dolceper la vecchia fiamma, mai estinta. ‘Nessuno ti ...