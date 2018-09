La Lega dice sì alla chiusura dei negozi di domenica

Salvini dice che non ci sono fondi della Lega all'estero : 'non c'è una lira' : Milano, 10 set., askanews, - 'Ci chiamiamo Lega e ci chiameremo Lega, fino a prova contraria si è colpevoli al terzo grado di giudizio' e il 'sequestro preventivo è bizzarro. Vedremo come andrà a ...

Fondi Lega : Di Battista dice : 'Restituisca il maltolto' : La Lega i 49 milioni 'li deve restituire fino all'ultimo centesimo, ci mancherebbe altro'. 'Se io fossi un militante della Lega sarei il primo a chiederlo perché sono quattrini anche miei. Le sentenze ...

Fondi Lega : Di Battista dice : "Restituisca il maltolto" : La Lega i 49 milioni "li deve restituire fino all'ultimo centesimo, ci mancherebbe altro". "Se io fossi un militante della Lega sarei il primo a chiederlo perché sono quattrini anche miei. Le sentenze si rispettano, quindi restituiscano il maltolto". Lo ha detto l'ex deputato di M5s Alessandro Di Battista a Otto e mezzo in onda stasera, in colLegamento dal Guatemala. "Penso che Salvini sia pompato ...

Salvini - nello scontro con la magistratura riemerge il peggio del ForzaLega. E il M5S che dice? : “Grattate il russo e troverete il cosacco” sentenziò lo scrittore settecentesco Charles Joseph de Ligne. Un po’ allo stesso modo si potrebbe commentare: “raschiate il ministro Salvini e troverete ForzaLega”; ossia il peggio della Seconda Repubblica, che qualche ingenuo ridanciano dava ormai per morta. Il mix di rissosità bullesca bossiana e vittimismo impudente berlusconiano. Per cui si è fatto il pieno di consensi della parte di Paese ormai ...

Belsito dice di aver lasciato nella cassa della Lega 40 milioni quando è andato via : "Quaranta milioni: quando me ne sono andato dalla Lega ho lasciato 40 milioni a saldo contabile": lo sostiene, in un'intervista al Fatto Quotidiano, l'ex tesoriere del Carroccio, Francesco Belsito. "Dopo le mie dimissioni nel 2012 sono entrati nelle casse del partito altri 19 milioni Legati alle elezioni del periodo di Bossi, perché i rimborsi erano scaglionati negli anni. E immagino che siano arrivati ...

Nunzia De Girolamo : 'La Lega ha la forza dei numeri ma come diceva Andreotti non vorrei pensare male' : Povero Silvio Berlusconi , in tema di giustizialismo Nunzia De Girolamo anziché citare lui, prende come esempio Giulio Andreotti . L'ex ministro forzista entra nel merito del caso del sequestro dei ...

'Temete l'ira dei giusti' - dice Salvini dopo l'ordinanza sui fondi della Lega. E ora? : 'Non sarà una sentenza ingiusta a fermare l'azione politica di un partito', scandisce Giorgia Meloni. Il premier Conte assicura: 'Nessuna ripercussione sul governo'. Detto questo, pur non entrando ...

"Temete l'ira dei giusti" - dice Salvini dopo l'ordinanza sui fondi della Lega. E ora? : "Temete l'ira dei giusti". Matteo Salvini è lapidario e non lascia spazio a ripensamenti: "Io non mollo", garantisce sui social, a cui affida le sue prime parole dopo la conferma del sequestro dei beni della Lega. "Lavoro per la sicurezza degli Italiani e mi indagano per sequestro di persona (30 anni di carcere), lavoro per cambiare l'Italia e l'Europa e mi bloccano tutti i conti correnti, per ...

Fondi Lega : Tribunale del Riesame dice sì al sequestro : Giovedì 6 settembre 2018, ore 11:23 - Il Tribunale del Riesame ha detto sì al ricorso della Procura sul sequestro dei Fondi della Lega, i 49 milioni di euro di cui si parla da mesi.Ricordiamo che, in relazione alla truffa ai danno dello Stato, stimata, appunto, in 49 milioni di euro, per i rimborsi elettorali non dovuti dal 2008 al 2010, sono stati condannati in primo grado Umberto Bossi, l'ex tesoriere della Lega Francesco Belsito e tre ex ...

MeLegatti - firmati i licenziamenti : il 20 dicembre sarà l'ultimo giorno : L'avvio della procedura di licenziamento è un passaggio del secondo bando di vendita del gruppo Melegatti, fallito lo scorso...

Serie A - fascia da capitano imposta dalla Lega : il Giudice Sportivo non perdonerà più : Niente più spazio per le dediche, né per la fantasia. Da quest'anno, le fasce da capitano, sono imposte dalla Lega. Per il dispiacere del 'Papu' Gomez, che ormai da anni condivideva con i suoi ...

Milano : sindaco Sesto S.Giovanni - sgombero Aldo Dice vittoria Legalità : Milano, 4 set. (AdnKronos) - "Sono particolarmente soddisfatto di questo esito, che ho richiesto con fermezza immediatamente dopo l'occupazione. Ringrazio le forze dell’ordine per l’intervento, la professionalità e l’efficienza dimostrati. Il messaggio che esce chiaro da questa vicenda è che a Sesto

Matteo Salvini - il retroscena sulla Lega : 'Lui dice di no ma cambierà nome. Ecco quello nuovo' : 'Il nome Lega non si tocca'. Matteo Salvini lo ha ribadito anche domenica sera, ma Repubblica procede imperterrita per la sua strada. Il Carroccio cambierà nome, se la sentenza del Tribunale del ...

Uefa - Ceferin dice no alla SuperLega : 'Un torneo solo tra top club non ci sarà mai' : Aleksander Ceferin , presidente Uefa, ha parlato alla Gazzetta dello Sport, chiudendo alla possibilità di creare una Superlega tra top club europei: 'I grandi club vorrebbero giocare soltanto tra loro, i piccoli sognano di qualificarsi e sfidarli. Un torneo soltanto ...