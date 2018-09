La Kyenge sta con l' Onu | Razzismo aumentato

Buon compleanno Maurizio Costanzo - Cécile Kyenge … : Buon compleanno Maurizio Costanzo , Cécile Kyenge… …Gian Franco Anedda, Eros Pagni, Giacomo Caliendo, Paolo Pininfarina, Daniele Arrigoni, Francesco Marino, Raffaele Fitto, Flavio Destro, Thiago Motta, Melania Gabbiadini, Gilad Shalit, Sergio Romano, Bojan Krkic, Damiano Valsecchi, Rossa Caputo, Jacopo Olmo Antinori… Oggi 28 agosto compiono gli anni: Glauco Ferron, ex calciatore; Gian Franco Anedda, politico, avvocato; Antonio ...

PISTOIA - SPARI A MIGRANTE : SONO STATI DUE 13ENNI/ Non è razzismo - Don Biancalani e la Kyenge non ci stanno : PISTOIA , SPARI contro MIGRANTE : aggressori tredicenni. Individuati i due colpevoli dell'aggressione ai danni di un ospite di don Biancalani : "momento di goliardia"(Pubblicato il Thu, 09 Aug 2018 17:01:00 GMT)

"Adesso ringrazi il Paese in cui è stata accolta..." Scontro Gardini-Kyenge : Scontro durissimo all'Europarlamento tra la forzista Elisabetta Gardini e la dem Cecile Kyenge. Durante il dibattito sui temi che rigurdano l'immigrazione e i rom, la Gardini ha preso la parola e ha affermato: "Sono sconcertata, stiamo strumentalizzando il dibattito europeo per delle tematiche italiane". Poi l'eurodeputata ha messo nel mirino gli esponenti della sinistra che hanno criticato in modo aspro proprio la politica portata avanti dal ...