La Ferrari conferma l' addio di Raikkonen Dal 2019 con Vettel ci sarà Leclerc

F1 - il web insorge contro la Ferrari : scatta la petizione per la conferma di Raikkonen : Un utente indiano di Charge.org ha lanciato una petizione per convincere la Ferrari a confermare Raikkonen anche per la prossima stagione I tifosi di Kimi Raikkonen non vogliono rassegnarsi al fatto di non vedere più il proprio idolo al volante della Ferrari, per questo motivo stanno facendo di tutto per convincere la Ferrari a confermare il finlandese anche per la prossima stagione. Photo4/LaPresse Sul sito internet Charge.org, utilizzato ...