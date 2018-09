La East Coast degli Stati Uniti si prepara all’arrivo dell’uragano Florence | disposte

Uragano Florence sempre più potente - spaventa la East Coast : Uragano Florence sempre più forte e potente, ha raggiunto categoria 3 e non arresta la sua corsa verso la costa orientale degli Stati Uniti. Il National Hurricane Center afferma che i suoi venti siano ...

Usa - l’uragano Florence minaccia l’East Coast : atteso per giovedì : Con la fine dell’estate, inizia la stagione degli uragani negli Stati Uniti: in particolare adesso è l’uragano Florence a minacciare l’East Coast degli Usa, sopratutto North e South Carolina. Secondo il National Hurricane Center l’occhio dell’uragano dovrebbe spostarsi tra le Bermuda e le Bahamas martedì e mercoledì, per arrivare sulla costa sud-orientale degli Stati Uniti giovedì. North Carolina, South Carolina e ...

La tempesta Florence diventa un uragano : scatta l'allerta sulla East Coast : La tempesta Florence dovrebbe trasformarsi oggi in un uragano "maggiore e pericoloso" lungo la costa sud-est degli Stati Uniti. Lo fa sapere il Centro nazionale degli uragani (Nhc) esortando alla prudenza. Le persone "lungo le coste orientali americane, in particolare nel nord della Florida fino alla Carolina del Nord, dovrebbero monitorare da vicino il passaggio di Florence", ha fatto sapere il Centro."Si prevede che Florence diventerà ...

Michael Dunphy : dalla East Coast - un surfer con stile! [Video] : La ricerca del suo personale ideale di paradiso lo ha portato a girare il mondo con una tavola da surf, e si può dire che lo abbia trovato più volte fra Bali, Bocas del Toro, e uno spettacolare spot ...

Basket – Torneo di Vincenza - l’Italia Sperimentale colleziona un’altra vittoria - piegata la USA East Coast All Stars : La Nazionale Sperimentale nel Torneo di Vicenza l’Italia sconfigge USA East Coast All Stars 100-77. Top scorer Campogrande con 15 punti Seconda vittoria dell’Italia Sperimentale al Torneo Internazionale di Vicenza. Dopo il successo contro i Paesi Bassi, gli Azzurri hanno sconfitto USA East Coast All Stars 100-77. Ben cinque i giocatori in doppia cifra: Luca Campogrande 15 punti, Giampaolo Ricci 13 punti, Pierpaolo Marini 13 punti, Nicola ...