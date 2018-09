La dipendenza da Fortnite ha contribuito al 5% di tutti i divorzi nel Regno Unito

eurogamer

: #Fortnite e altri giochi online responsabili del 5% di tutti i divorzi in UK quest'anno. - Eurogamer_it : #Fortnite e altri giochi online responsabili del 5% di tutti i divorzi in UK quest'anno. - Vitoiuvara : La dipendenza da Fortnite è la causa del 5% dei divorzi nel Regno Unito. E dire che basterebbe chiuderlo la domenica. - VG247it : La dipendenza da Fortnite è la causa del 5% dei divorzi nel Regno Unito - -

(Di martedì 11 settembre 2018)è ritenuto in parte responsabile della rottura di un numero crescente di matrimoni, stando a quanto riportato da PCGamesN. Un comunicato stampa dal sito web britannico divorce-online.co.uk suggerisce che circa il 5% didelquest'anno sono, in qualche misura, il risultato di unada giochi online, tra cuiBattle Royale.Divorce Online afferma di aver "ricevuto 200 petizioni dio dal 1 ° gennaio 2018 dove ladae altri giochi online è stata citata come una delle ragioni delo. Ciò equivale a circa il 5% delle 4.665 petizioni che abbiamo gestito dall'inizio dell'anno."Vale la pena sottolineare chenon è l'unico problema: è l'unico gioco a cui si fa riferimento, ma Divorce Online menziona "dae altri giochi online". Detto questo, sembra esserci un problema crescente e ...