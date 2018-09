L Italia in allarme non sa più vincere

L'Onu invia ispettori in Italia per allarme violenza contro rom e stranieri : L'Onu ha deciso di scendere in campo in Italia per contrastare, a loro dire, l'ondata di razzismo che sta prendendo piede nel Paese. "In Italia razzismo e violenza, invieremo personale" dichiara l'alto commissario per i diritti umani, oltre a criticare la scelta del governo Italiano di chiudere i porti alle Ong. ispettori Onu saranno inviati nel nostro Paese Michelle Bachelet, commissario europeo, vuole inviare in Italia del personale Onu per ...

Onu : 'Allarme razzismo in Italia' - La Farnesina : 'Accuse infondate' : "L'Onu - ha spiegato Salvini - è un'organizzazione che costa miliardi di euro, a cui l'Italia dà più di 100 milioni all'anno di contributi e ragioneremo con gli alleati sull'utilità di continuare a ...

Onu lancia allarme razzismo in Italia; Salvini : 'Non accettiamo lezioni da nessuno' : Troppi episodi in pochi mesi non sono un caso ed è evidente che l'intolleranza di natura xenofoba in Italia si sta inasprendo. Questo è il parere dell'Alto Commissario per i diritti umani delle Nazioni Unite, Michelle Bachelet, secondo cui c'è un crescente allarme razzismo. Un team di esperti dell'Onu, pertanto, sara' inviato in Italia per esaminare da vicino la situazione e la stessa iniziativa sara' intrapresa anche in Austria. Il commissario ...

“Invasione in mare”. Scatta l’allarme in Italia : scoperta la specie killer : La raccomandazione parla chiaro: non mangiateli e non liberateli altrove, perché con il gambero ‘alieno’ non si scherza. È ribattezzato così il crostaceo che da anni sta infestando mezza Italia. Da quando alcuni esemplari di gamberi della Lousiana sono riusciti a fuggire anni fa da qualche allevamento ittico, ormai li avvistano ovunque. Sul lago di Varese sono ormai di casa. L’ultimo incontro a un centinaio di metri dal fiume Metauro, in ...

Allerta Meteo Estofex : allarme nubifragi - forti venti e grandine sul Centro Italia e in alcune zone del Nord : Allerta Meteo – Pericolosa Allerta Meteo di livello 2 emessa da Estofex (European Storm Forecast Experiment) per il Centro Italia, il Mar Ligure, il Tirreno e l’Adriatico settentrionali valida fino alle 8 (ora Italiana) di domani, 7 settembre. Il rischio principale è rappresentato da forti venti e nubifragi. Livello di Allerta 1, invece, per le Alpi, la Francia meridionale e la Germania occidentale principalmente per nubifragi. Una forte ...

Allarme febbre del Nilo in Europa. Quest'anno 975 casi - Italia prima per numero di infezioni : È un numero "insolitamente alto" quello di casi di febbre del Nilo occidentale registrati Quest'anno in Europa: ben 975, di cui 710 nell'Unione europea e 265 negli Stati vicini. Un aumento più che triplo rispetto all'anno scorso. L'Italia è il Paese che finora ha avuto il maggior numero di infezioni nell'uomo (327). A rilevarlo è il Centro europeo per il controllo delle malattie (Ecdc) nel suo ultimo bollettino.Dopo ...

Nazionale - allarme di Mancini : 'Mai così pochi Italiani in campo' : La preoccupazione del ct azzurro al raduno a Coverciano in vista della Nations League. Per 'Mancio', inoltre, 'spesso gli italiani che vanno in panchina sono meglio dei titolari stranieri' -

Short track - Arianna Fontana lancia l’allarme : “Futuro grigio per l’Italia - non vengo ascoltata dalla Federazione. La conduzione tecnica…” : Burrasca piena per lo Short track in casa Italia. L’inverno era stato eccellente grazie alle medaglie conquistate alle Olimpiadi di PyeongChang 2018 ma la situazione non è così rosea, sulle pagine della Gazzetta dello Sport Arianna Fontana ha voluto mettere i puntini sulle i e si è lamentata della conduzione tecnica della Nazionale. La lombarda, che in Corea del Sud aveva conquistato un oro, un argento e un bronzo, non si è tirata ...

“È morto”. Salite a 9 le vittime del virus. In Italia è allarme : Da venerdì 24 agosto era ricoverato nel reparto di Medicina dell’ospedale Ca’ Foncello di Treviso. Le sue condizioni sembravano essere migliorate invece la situazione è precipitata e per lui non c’ è stato nulla da fare. La nona vittima della West Nile è un uomo di 83 anni. L’uomo, a quanto si apprende, è residente in un comune della Bassa Trevigiana e reduce da una vacanza in una località balneare, era stato accolto al Pronto soccorso in stato ...

Allarme di Fitch sull’Italia : “Troppo debito - riforme costose e rischio voto anticipato” : Con lo spread che arriva sopra quota 290 e manda in rosso Piazzaffari, i tassi sui Btp in rialzo al 3,24% ed il Pil che stenta, il sentiero per la prossima legge di Bilancio si fa sempre più stretto. Le scadenze si avvicinano e sui mercati internazionali l’Italia è osservata speciale. L’agenzia di rating Fitch ieri ha aggiornato il suo giudizio sul...