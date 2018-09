Kia Sportage - Al volante della 1 6 CRDi da 136 CV

Nuova Kia Sportage 2018 - il drive test in anteprima : Siamo stati a Francoforte, nella sede europea di Kia, per un drive test in anteprima della Nuova Sportage, il C-SUV che è in testa alle vendite europee del brand sudcoreano e tra i leader del segmento. Dal punto di vista estetico la Nuova Kia Sportage è sostanzialmente un restyling della quarta generazione lanciata nel 2015 mentre gli interventi più sostanziali riguardano le motorizzazioni, con un occhio di riguardo a emissioni e consumi, e la ...