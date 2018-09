Katia Ricciarelli a Vieni con me Caterina Balivo ospita il soprano | si parlerà di

Gibellina - concerto di Katia Ricciarelli per raccogliere fondi per i malati di cancro : La soprano Katia Ricciarelli mercoledì 8 agosto sarà a Gibellina, in provincia di Trapani, per un concerto finalizzato alla raccolta di fondi da destinare ai malati di cancro. L'appuntamento è alle 21,...

Gibellina - Katia Ricciarelli celebra in un memorial Mariuccia Bianco : Mercoledì 8 agosto , alle ore 21, presso le Tenute Orestiadi a Gibellina si terrà un grande concerto della divina della lirica Katia Ricciarelliaccompagnata dal tenore Francesco Zingariello . L'...

Belve - Katia Ricciarelli : “Non avere un figlio è stato destino. L’aborto? Né colpa mia né di Pippo Baudo” : Katia Ricciarelli, quarta e ultima super ospite di Belve, in onda su Nove venerdì 6 luglio alle 22.45, racconta alla conduttrice Francesca Fagnani particolari della sua vita intima. “Con la consapevolezza di oggi, qual è stato il suo amore più profondo?”, chiede la giornalista. “Ho amato più profondamente Josè Carreras”, ammette la cantante lirica. “Che cosa le è mancato nella sua vita?”, domanda ancora Fagnani. “Dovrei dirti: ‘il ...