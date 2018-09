Katia e Ascanio | tradimenti dopo 14 anni insieme? Applausi per il gesto di lei

gossipetv

(Di martedì 11 settembre 2018) Katia Pedrotti e Ascanio Pacelli del Grande Fratello a Vieni da me di Caterina Balivo parlano del loro matrimonio. Pedrotti e Pacelli sono tornati in tv. La coppia del Grande Fratello 4 è stata ospite della seconda puntata di Vieni da me, il nuovo programma di Caterina Balivo. Hanno parlato della loro vita.