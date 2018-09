Kate Middleton | Camilla non la voleva a corte | “Discende da minatori e sua madre era

Kate Middleton - mamma sbadata : dimentica le calze per George e Charlotte : Kate Middleton alle prese con il ritorno a scuola dei figli più grandi, George (5 anni) e Charlotte (3 anni). Come tutte le mamme, la prima preoccupazione è preparare il corredo scolastico. Sebbene gli istituti scolasti frequentati dai suoi bambini provvedono alla divisa, lei deve pensare alle scarpe. E così ha portato i royal baby a comprare delle calzature autunnali, adatte alla scuola. Ha voluto occuparsene lei in persona, ma ha dimenticato ...

“Un piano contro Kate Middleton”. E in famiglia! Succede a Palazzo : Belli, affiatati e innamoratissimi. I sudditi adorano William e Kate Middleton, che non sembrano affatto risentire dell’ondata di popolarità e delle attenzioni che la stampa mondiale riserva alla coppia ‘più fresca’ della royal family, Harry e Meghan Markle. L’erede al trono, secondo solo a papà Carlo, e la Middleton si sono sposati nel 2011 dopo anni di fidanzamento e ad aprile scorso hanno dato il benvenuto al ...

Kate Middleton - FUGHE MISTERIOSE DA WILLIAM?/ Un amico svela il "piccolo" segreto della Duchessa di Cambridge : È la perfetta consorte dell'erede al trono, ma KATE MIDDLETON nasconde un piccolo segreto. Ecco cosa ha raccontato un amico sulle FUGHE MISTERIOSE della Duchessa di Cambridge.(Pubblicato il Mon, 10 Sep 2018 16:57:00 GMT)

Kate Middleton e la fuga segreta dal principe William : ecco il motivo del viaggio misterioso : Da quando è diventata la moglie del principe William di Inghilterra, i giornali di tutti il mondo si sono interessati a lei. Nonostante pensassimo che su Kate Middleton fosse stata già svelato tutto, c'era ancora qualche segreto del suo passato che non era stato rivelato. A farlo ci ha ...

La vera rivale di Kate Middleton in famiglia non è Meghan Markle : La vera rivale di Kate Middleton in famiglia non è Meghan Markle, ma Charlotte. Icona di stile, simbolo di perfezione e classe: la duchessa di Cambridge nel corso degli anni è diventata una delle donne più potenti al mondo. Merito dei suoi look ricercati, della forma invidiabile e dell’eleganza che la contraddistingue. Da quando nel lontano 2011 ha sposato William, Kate è entrata nel cuore dei sudditi inglesi (e non solo). A minare il suo ...

Meghan Markle e Kate Middleton - ecco cosa tengono in auto : Meghan Markle e Kate Middleton sono sempre molto impegnate e si trovano a viaggiare costantemente a causa degli appuntamenti ufficiali della Royal Family. Quando sono in giro per il mondo, fra cene di gala, visite ad istituti particolari o incontri con i sudditi, Meghan e Kate portano qualcosa di particolare con loro. Entrambe sono donne super organizzate, perciò non vogliono farsi cogliere impreparate, soprattutto quando avvertono i primi morsi ...

“Il segreto di Kate Middleton” : nessuno l’ha mai saputo - esce solo adesso : Ultimamente non arrivano buone nuove su Kate Middleton. Sono voci da verificare, sia chiaro, ma da settimane ormai si rincorre il rumor che la duchessina non stia bene. L’aspetto della moglie di William, si dice, dà l’idea che sia molto stanca e occhiaie, viso scavato e magrezza a pochi mesi dal parto starebbero facendo preoccupare i sudditi, che temono per la sua salute. Dopo aver appurato che la profonda cicatrice sulla ...

Il segreto di Kate Middleton : quando fuggì a Firenze : Pochi lo sanno, ma molti anni fa, prima di diventare la duchessa di Cambridge, Kate Middleton fuggì a Firenze. All’epoca – erano gli anni Duemila – la futura moglie di William era una ragazza ribelle innamorata dell’arte. Così, confusa riguardo il suo futuro, decise di abbandonare l’Inghilterra e scappò in Italia per trovare sè stessa. Stregata dal Rinascimento, scelse come meta del suo viaggio Firenze, vivendoci ...

Kate Middleton si fa prestare degli orecchini di diamanti e sbalordisce il web. Ecco svelato a chi appartengono : Se la stragrande maggioranza delle donne di tutto il mondo dà in prestito dei capi d'abbigliamento e accessori moda ad amiche e familiari almeno una volta l'anno, perché non dovrebbe farlo anche la ...

MEGHAN MARKLE/ La moglie del Principe Harry battuta da Kate Middleton come influencer : MEGHAN MARKLE battuta da Kate Middleton come influencer di moda: lo stile della moglie del Principe William continua a dettare legge in tutti i campi.(Pubblicato il Tue, 04 Sep 2018 06:53:00 GMT)

Kate Middleton regina di stile. Meghan Markle si consola con Chiara Ferragni : Kate Middleton mantiene saldamente il titolo di regina di stile. Nemmeno l’ingresso a Corte di Meghan Markle ha scalfito il suo primato. I suoi look quest’anno si confermano come i più richiesti. Kate ha influito sulle abitudini di shopping più della cognata, nonostante il grande impatto mediatico del royal wedding. La terza gravidanza di Lady Middleton ha giocato un ruolo fondamentale, secondo il report annuale di eBay. A novembre ...

“Rivale”. Choc a Buckingham Palace : Kate Middleton “messa in un angolo” da lei : Kate Middleton ha una rivale. E non è Meghan Markle. Tantomeno la principessa Eugenia. La vera rivale della duchessa di Cambridge è solo una. Una per la quale Kate darebbe la vita. Esatto, la vera rivale della meravigliosa Kate è sua figlia Charlotte. Come si legge su Amica, secondo l’annuale Retail Report inglese di eBay, la Duchessa di Cambridge è ancora al top nella lista delle celebrity che più influenzano gli acquisti. Insomma, le donne ...

Kate Middleton vince la sfida del reale più fashion : Qual è lo stile più seguito nel Regno Unito e chi è la testimonial di questa eleganza? È Kate Middleton , moglie del Principe William e mamma dei principini George, Charlotte e Louis . A dirlo è l'...

Meghan Markle ragazza dell'anno per Tatler - scalzata Kate Middleton : Con il suo dolce sorriso e l'aria sbarazzina, Meghan non ha perso l'aria della 'ragazza della porta accanto', anche per questo è molto apprezzata dal mondo femminile e non solo. Prima di Meghan a ...