Kanté e quella passione per la matematica | da possibile ' Fantozzi' a campione del mondo

sport.sky

: RT @rizzi_mr: Ogni giorno mi sveglio e sogno che la mia vita posso cambiare come in 5 anni è cambiata quella di #Kante: Dalla terza divisi… - TeoMarangon : RT @rizzi_mr: Ogni giorno mi sveglio e sogno che la mia vita posso cambiare come in 5 anni è cambiata quella di #Kante: Dalla terza divisi… - rizzi_mr : Ogni giorno mi sveglio e sogno che la mia vita posso cambiare come in 5 anni è cambiata quella di #Kante: Dalla te… - ManuBi91 : @1haribo Kantè, banalità, impressionante. Fa sempre la cosa più utile, più difficile da fare perché è quella che io… -

(Di martedì 11 settembre 2018) O forse no, il pallone probabilmente è sempre stato al centro dei suoi pensieri, tanto da guidarlo per due volte consecutive in cima alla Premier e sul tetto delcon la maglia del suo paese. ...