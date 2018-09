Juventus | Ronaldo torna alla Continassa | ricominciano gli allenamenti in attesa di

Juventus - Alex Sandro : 'A Cristiano Ronaldo piace aiutare ed essere aiutato' : Sicuramente ora che Ronaldo è alla Juve , il mondo pone molta attenzione alle nostre partite. Ma non è stato lui a portarmi al Brasile'. Chiamato a confrontare CR7 con Neymar , per l'esterno ...

Juventus - Nedved : “Cristiano Ronaldo? Un’intuizione di Paratici” : In un’intervista a Idnes Tv, un’emittente ceca, Pavel Nedved ha rivelato qualche particolare su come è nata la trattativa che ha portato a Torino Cristiano Ronaldo, sottolineando l’importanza del direttore Fabio Paratici: “L’affare Ronaldo era tutto nella testa del direttore: lo ha proposto a me e al presidente Agnelli. Ci è piaciuta subito l’idea, non era folle. La reazione è stata entusiasta perché ...

Juventus - Nedved racconta : “ecco come abbiamo preso Cristiano Ronaldo” : Nedved ha parlato dell’acquisto di Cristiano Ronaldo da parte della Juventus, una trattativa super, gestita magistralmente Cristiano Ronaldo è stato il colpo dell’estate in Serie A, la Juventus si è accaparrata i servizi del calciatore più forte al mondo, sorprendendo tutti con una trattativa lampo molto ben gestita. Pavel Nedved ha raccontato i retroscena dell’affare, parlando ai cechi di Idnes Tv: “L’affare ...

Juventus - Cristiano Ronaldo in vacanza a Montecarlo : 'vitamina D' e relax : Cristiano Ronaldo è sereno e rilassato. Lo dimostrano le ultime immagini pubblicate sui social dal portoghese e dalla compagna Georgina, in vacanza a Montecarlo a bordo del loro yacht. "Vitamina D", ...

Juventus : Piano Ronaldo per averlo al top - Benatia pronto il rinnovo : Continua la preparazione della Juventus in vista del match in casa contro il Sassuolo. La squadra di De Zerbi è partita forte e sulle ali dell'entusiasmo vorra' fare sicuramente una bella figura a Torino e non essere vittima sacrificale. Alla Continassa, Allegri con i giocatori rimasti a Torino senza i nazionali convocati da Mancini sta preparando la sfida al meglio, non solo dal punto di vista tattico ma anche dal punto di vista atletico. Il ...

Juventus - allenamento super intenso per Cristiano Ronaldo al JTC : La Juve prosegue senza soste la preparazione in vista della ripresa del campionato. Infatti, i bianconeri anche questa mattina sono scesi in campo alla Continassa e hanno lavorato con grande intensita'. La Juventus si è allenata sulla parte atletica ma ha anche fatto esercizi con il pallone. Il club bianconero ha condiviso su Twitter alcuni video che ritraevano Cristiano Ronaldo, Mario Mandzukic e Andrea Barzagli durante l'allenamento di ...

RONALDO - LE SUE SFIDE ALLA Juventus / Ultime notizie : Maduro l'attacca - "Scappato per evasione fiscale" : Cristiano RONALDO protagonista negli allenamenti della JUVENTUS. ALLA fine delle sessioni ALLA Continassa si trattiene per sfidare i suoi compagni in una serie di gare curiose e divertenti.(Pubblicato il Thu, 06 Sep 2018 18:58:00 GMT)

Juventus - Barzagli e Bernardeschi elogiano Cristiano Ronaldo : Questa mattina, la Juve si è ritrovata sui campi del JTC per continuare ad allenarsi in vista della sfida contro il Sassuolo. I bianconeri lavorano con gruppo molto ristretto poiché mancano i 15 nazionali. Chi è rimasto a Torino, però, vuole sfruttare la pausa e arrivare al top della forma per la sfida che vedra' la Juventus impegnata contro il Sassuolo alla ripresa del campionato. Ai JTC in particolare stanno lavorando Cristiano Ronaldo, Mario ...

Zidane ai tifosi della Juventus : “Ronaldo è il numero 1” : “Ronaldo è un leader in campo, ispira i suoi compagni”. Stiano tranquilli i tifosi della Juventus, sul campione portoghese garantisce Zinedine Zidane, nelle ultime tre stagioni tecnico di Ronaldo al Real Madrid. L’ex allenatore di CR7 si è confessato al sito della Uefa, dipingendo un campione padrone dello spogliatoio e leader in campo. “Ha molta energia e una grande influenza all’interno dello spogliatoio ...

Juventus - Alvaro Morata svela i retroscena sull'affare Cristiano Ronaldo : 'Si sapeva da prima dei mondiali' : 'Pensavo stesse per rinnovare con il Real Madrid. Poi ho parlato con un dirigente della Juventus e mi disse che stavano per comprarlo'. Con queste parole Alvaro Morata rivela i retroscena sull'affare ...

Ronaldo-Juventus - Morata : “L’ho saputo prima dei Mondiali” : Il trasferimento di Cristiano Ronaldo alla Juventus è stato indubbiamente il più rilevante del mercato estivo. Proprio un ex bianconero, Alvaro Morata, ha rivelato un aneddoto sull’incredibile colpo: “Un dirigente della Juve mi disse che stavano per comprarlo, non ci credevo”. A ‘Cadena SER’ ha confessato: “Pensavo che stesse per rinnovare; poi ho parlato con un dirigente bianconero e mi disse che lo ...

Juventus - Barzagli : “Ronaldo sa vincere le finali - noi più forti” : “Abbiamo lavorato per essere al livello delle più forti e lo abbiamo dimostrato negli ultimi 4 anni, perdendo purtroppo anche due finali di Champions, ma giocandoci le altre due andando fuori ai quarti”. Lo dice Andrea Barzagli, difensore della Juventus, che ieri sera ha ricevuto il premio “Carriera Esemplare Gaetano Scirea” a Cinisello Balsamo. “Abbiamo preso Ronaldo, un giocatore che sa come si vincono le ...