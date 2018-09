Juventus | parte l’avventura della Champions anche per le donne

Roma - Totti : "La Juventus fa un campionato a parte" : Il dirigente ed ex capitano giallorosso analizza con lucidità il momento dei suoi, frenando la fame di vittoria dei tifosi: ''Il nostro obiettivo è raggiungere la zona Champions''

Roma, parla il dirigente Francesco Totti "Difficile migliorarsi, la Juventus fa un campionato a parte". L'intervista del Pupone ai microfoni di Radio Roma

Claudio Marchisio - la sua vita dopo la Juventus : riparte dallo Zenit di San Pietroburgo : L'ufficialità è arrivata dal sito ufficiale dello Zenit San Pietroburgo : Claudio Marchisio è un giocatore del club russo. L'ex centrocampista juventino aveva deciso all'improvviso di recidere il ...

Serie A Juventus - a parte De Sciglio e Spinazzola : TORINO - La Juventus è al lavoro per preparare la gara contro il Parma. Focus principalmente sul possesso palla per i bianconeri. Dopo la fase di riscaldamento, i bianconeri sono stati impegnati in ...

Moviola VAR/ Serie A - seconda giornata : si parte con Juventus-Lazio e Napoli-Milan : Moviola VAR Serie A, seconda giornata: si parte con Juventus-Lazio e Napoli-Milan, due big match delicati anche dal punto di vista arbitrale. Le ultime notizie sui casi dubbi(Pubblicato il Sat, 25 Aug 2018 17:58:00 GMT)

Lazio - inizia la missione Juventus : la squadra in partenza per Torino [VIDEO] : Si avvicina sempre di più l’inizio della seconda giornata del campionato di Serie A, un turno che promette spettacolo ed emozioni. Si inizia con il botto e con la super sfida tra Juventus e Lazio. I bianconeri non hanno entusiasmato nel successo contro il Chievo all’esordio, i biancocelesti sono reduci dalla sconfitta casalinga contro il Napoli. Trasferta complicata per la squadra di Simone Inzaghi, il tecnico però crede ad un ...

Juventus - Ronaldo riparte da quell'applauso allo Stadium : TORINO - Centoquarantadue giorni dopo, è tornato lì. Lì dove ha segnato 'il gol più bello della mia carriera' , lì dove proprio per quel gol ha ricevuto un applauso tanto amareggiato qunto ammirato e ...

Juventus - Marchisio lettera commovente : “Sarà sempre parte di me - ovunque sarò…” : Marchisio lettera- Claudio Marchisio lascia ufficialmente la Juventus dopo 25 anni. Dai pulcini alla prima squadra, da un sogno nel cassetto, ad una vincente e incredibile realtà. Marchisio è arrivato in punta di piedi, ed esce di scena nello stesso identico modo. Esce di scena da leader, da signore, in pieno stile principesco. Una lettera […] L'articolo Juventus, Marchisio lettera commovente: “Sarà sempre parte di me, ovunque ...

Juventus - Khedira riparte dal gol al Chievo : un sorriso dopo un'estate difficile : E allora in attesa di capire se arriverà il rinnovo , lo scorso anno lo stesso giocatore disse in esclusiva a Sky Sport 24 di essere pronto a firmare in caso la Juventus glielo proponesse, intanto si ...

Oggi riparte il campionato di Serie A : caccia alla Juventus; mercato chiuso : Ci siamo, finalmente Oggi riparte la Serie A. Si ritorna alla routine di sempre tra anticipi e posticipi del Sabato, i match della Domenica e la novita' del Monday-Night; l'attesa è oramai finita e come ogni anno c'è curiosita' nello scoprire come si aprira' il campionato, quest'anno ancora più avvincente grazie alla presenza di nuovi giocatori importanti provenienti dagli altri campionati e con molte squadre che si sono ulteriormente ...

Juventus - Marotta riparte da Rabiot : TORINO - Si è chiuso il mercato estivo, ma le trattative continuano. La Juventus ha salutato Claudio Marchisio , che ha rescisso il contratto dopo 25 anni, ma ha rimandato al futuro, gennaio o giugno ...

Juventus - Allegri svela parte della formazione anti-Chievo e ‘saluta’ Marchisio : “ecco chi gioca” : Massimiliano Allegri ha salutato Marchisio e presentato parte della formazione che domani affronterà il Chievo Verona Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, ha parlato oggi in conferenza stampa della prima di campionato che i bianconeri giocheranno contro il Chievo Verona. Il mister juventino ha svelato parte della formazione titolare che si presenterà al Bentegodi: “Tutti ci daranno battaglia ancora di più. L’imperativo ...

Juventus - lavoro a parte per De Sciglio : La Juventus si è allenata ieri alla ‘Continassa’ a due giorni dall’esordio in campionato contro il Chievo. I bianconeri hanno lavorato sulla tattica, oliando i meccanismi in vista della sfida di sabato pomeriggio alle 18. Ha lavorato a parte il solo Mattia De Sciglio, oltre naturalmente a Leonardo Spinazzola, che prosegue nel suo programma di recupero. Domani è previsto un altro allenamento al ...

Serie A al via - la griglia di partenza di CalcioWeb : Juventus in pole - alle spalle Napoli e Roma - Inter e Milan per un posto in Champions League - bagarre salvezza : Attesa finita, sta per prendere il via la nuova stagione, si avvicina l’inizio del campionato di Serie A, un torneo che preannuncia spettacolo ed emozioni, sicuramente uno dei più belli degli ultimi anni. Il campionato prenderà il via con il match tra Chievo e Juventus, i bianconeri sono sicuramente i favoriti alla vittoria finale, la squadra (già fortissima) è stata ulteriormente rinforzata con gli arrivi di calciatori come Cancelo, ...