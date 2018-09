Juventus | CR7 e nazionali al lavoro E Cristiano twitta | Si torna alla realtà

Galliani e Berlusconi sono tornati : “noi al Monza come CR7 alla Juventus” : Galliani e Berlusconi come “Ulisse che torna ad Itaca”, il duo ex Milan si appresta a mettere le mani sul Monza per portarlo in Serie A Galliani e Berlusconi sono pronti a prendere le redini del Monza. I tifosi del club lombardo stanno già sognando in grande, dato che i proclami del nuovo patron sono d’altissimo livello. Berlusconi vuole portare in Serie A il Monza, intanto Galliani inizia a tessere la sua ...

Juventus - Modric smentisce tutti : “CR7 mi ha scritto per complimentarsi” : Modric- Luka Modric, intervistato dai colleghi di “El Chiringuito TV”, ha colto l’occasione per sottolineare un importante retroscena, difendendo di fatto Cristiano Ronaldo. Continua a tener banco l’atteggiamento dell’attaccante portoghese, assente alla premiazione a Montecarlo dei premi dedicati alla scorsa Champions League. Un’assenza giudicati da tanti come una totale mancanza di rispetto per tutti, specie ...

Ronaldo - le sue sfide alla Juventus / Ultime notizie : Cr7 affronta i compagni alla fine degli allenamenti : Cristiano Ronaldo protagonista negli allenamenti della Juventus. alla fine delle sessioni alla Continassa si trattiene per sfidare i suoi compagni in una serie di gare curiose e divertenti.(Pubblicato il Thu, 06 Sep 2018 16:20:00 GMT)

Juventus - il cugino di CR7 : “Vinse la Champions e la notte si allenò” : cugino DI CR7- Intervistato sulle pagine di “TuttoSport“, Nuno Viveiros, cugino di Cristiano Ronaldo, ha raccontato un aneddoto sul fuoriclasse portoghese. Un aneddoto che risale ai tempi del Manchester United e alla vittoria della sua prima Champions League. “Tornò a casa e si allenò…” Il cugino racconta: “Ho vissuto con Cristiano a Manchester per cinque […] L'articolo Juventus, il cugino di CR7: ...

Juventus - riprendono gli allenamenti : assente Allegri - CR7 : "Tornato al lavoro" : Cristiano Ronaldo. GETTY IMAGES Si torna al lavoro in casa Juventus. Mentre Allegri assapora il primo "anticipo" di Champions League a Nyon, al forum degli allenatori europei, alla Continassa di ...

Juventus - effetto CR7 sul monte ingaggi : +28% a 193 milioni : L'arrivo del portoghese con i suoi 31 milioni di stipendio netto ha contribuito a far lievitare il monte stipendi della società bianconera. L'articolo Juventus, effetto CR7 sul monte ingaggi: +28% a 193 milioni è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Juventus - niente palestra per CR7 : relax al mare con Georgina : Poco importa dell'occhio gonfio all'uscita dal Tardini, episodio causato da uno scontro di gioco che ha negato i selfie d'ordinanza nel post-partita. E nemmeno pesa il digiuno dal gol riscontrato ...

Juventus - CR7 ancora a secco. Allegri lo difende : "Solo sfortuna" : La Juventus di Massimiliano Allegri sa solo vincere e la notizia è che in queste tre giornate i bianconeri non hanno avuto bisogno degli assist e delle reti di Cristiano Ronaldo, rimasto ancora a ...

Parma-Juventus 1-2 : bianconeri forza nove con Mandzukic - non con CR7 : Il croato fa un altro gol lampo in trasferta e l’assist per Matuidi, il portoghese si fa attendere. Ancora una volta, però, la squadra di Allegri sembra subire troppo

Parma-Juventus - Cristiano Ronaldo ancora a secco nel primo tempo : medicazioni a bordo campo per Cr7 [VIDEO] : medicazioni in campo per Cristiano Ronaldo a pochi minuti dal termine del primo tempo di Parma-Juventus Il primo tempo dell’anticipo di questa sera della terza giornata di Serie A tra Parma e Juventus è terminato sulla parità. Mandzukic ha portato in vantaggio i bianconeri al 2′ di gioco, ma il Parma è riuscito a pareggiare i conti nel 33′ con Gervinho. Cristiano Ronaldo ancora a secco di gol, anche se un colpo di testa ...

Pronostico Parma Juventus/ Marchesi : Cr7? Il gol arriverà a su Gervinho… - esclusiva - : Pronostico Parma Juventus: intervista esclusiva a Rino Marchesi sulla partita, in programma oggi alle ore 18.00 al Tardini per la Serie A.

Juventus - Allegri : "Rabbia Cr7 meglio per noi"/ Ultime notizie - sfida al Parma : "Khedira indiscutibile" : Juventus, Allegri: "Rabbia Cr7 meglio per noi". Ultime notizie, il tecnico bianconero in conferenza stampa alla vigilia della sfida al Parma: "Khedira indiscutibile"(Pubblicato il Sat, 01 Sep 2018 09:22:00 GMT)

Juventus - Allegri in conferenza : «Lo scudetto passa anche dal Tardini - domani CR7 con Mandzukic» : L’ultimo match prima della sosta delle nazionali vedrà impegnata la Juventus al Tardini di Parma. I bianconeri vogliono conquistare i tre punti per rimanere a punteggio pieno, ma Allegri, nella consueta conferenza pre-gara, tiene alta l’attenzione del gruppo: «Non dobbiamo sottovalutare una trasferta che è sempre stata ostica. È da questi campi che passa la lotta per lo scudetto. In più le prime sei squadre si sono livellate ...

Juventus - Allegri : "In campo Can o Khedira. CR7? Arrabbiato per il premio" : I campioni d'Italia tornano in campo dopo la vittoria contro la Lazio e il sorteggio fortunato di Montecarlo. Allegri non vuole abbassare la guardia e prepara con attenzione la partita del Tardini, ...