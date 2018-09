Juve | potere da Stadium | oggi il 7Â° compleanno

Napoli - Ancelotti : “volevo tornare in Italia. La Juve? Non è il potere” : Carlo Ancelotti torna in Italia, sulla panchina del Napoli dopo aver vinto praticamente tutto in giro per il mondo. “Il Napoli ha creduto nelle mie capacità – dice alla sua prima conferenza stampa – poi la voglia di tornare in italia e terzo un progetto interessante ed una società che ha voglia di crescere e migliorare. Tecnicamente una squadra che mi soddisfa per quello che ho visto in questi anni. Ha mostrato una ...