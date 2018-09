Juve | Agnelli si coccola Mandzukic | Adoro Mario Vuole vincere sempre

Moggi : "Ronaldo non lo avrei preso a 33 anni"/ Ultime notizie Juventus - "Allegri e Agnelli mi ascoltano" : Moggi: "Cristiano Ronaldo non lo avrei preso a 33 anni". Ultime notizie Juventus, l'ex direttore sportivo bianconero rivela: "Allegri e Agnelli mi ascoltano"(Pubblicato il Wed, 29 Aug 2018 10:24:00 GMT)

Moggi : 'Mi sento spesso con Agnelli e Allegri. Gli scudetti della Juventus sono 36. Non avrei preso Ronaldo e su Bonucci...' - : Luciano Moggi , ex dg della Juventus , nonostante la radiazione a vita dalla FIGC continua a vivere il mondo del calcio da molto vicino. Nei suoi pensieri, trova un posto speciale indubbiamente la Vecchia Signora e in un'intervista rilasciata al Corriere dello Sport , Moggi ha voluto dire la sua sulle ...

Juventus - Agnelli fa il “Marchese del Grillo”. E la Serie A diventa uno zerbino : “Mi dispiace, ma io so’ io, e voi non siete un cazzo”. La celebre frase del Marchese del Grillo sembra essere diventata un po’ lo slogan della Juventus di Andrea Agnelli. Che fa quello che le pare. Non soltanto in campo, dove vince con una facilità disarmante anche in quest’inizio di stagione, ripartita esattamente com’era finita, con i bianconeri davanti a tutti e le altre ad inseguire in affanno. Adesso, però, la Juve vuole dominare pure ...

VIDEO/ Juventus A Juventus B (5-0) : il discorso di Agnelli diventa virale - highlights e gol della partita : VIDEO Juventus A Juventus B (risultato finale 5-0): gli highlights e i gol della tradizionale partita amichevole di Villar Perosa. Cristiano Ronaldo segna il primo gol con i bianconeri(Pubblicato il Mon, 13 Aug 2018 18:55:00 GMT)

Juventus - Andrea Agnelli : 'l'obiettivo è vincere tutto' : TORINO - Con l'arrivo di Cristiano Ronaldo la Juve non può più far finta di niente. Il primo obiettivo diventa necessariamente quella Champions League sfiorata due volte negli ultimi quattro anni e ...

Juvemania - Agnelli mette Allegri spalle al muro : ora deve vincere la Champions : ... ancor più adesso che è stato comprato il giocatore più forte e vincente al mondo e che a 33 anni non si può però permettere di aspettare. Il ciclo bianconero del fenomeno portoghese potrà durare 2, ...

Juve - la carica di Agnelli : "Andiamo a vincere tutto" : Un tuffo nel passato, con lo sguardo rivolto al futuro. La missione Champions della Juve di Cristiano Ronaldo parte da Villar Perosa, il luogo più bianconero al mondo, e da quella Villa Agnelli che ha ...

Agnelli carica la Juve : 'La Champions deve essere l'obiettivo di quest'anno' : Ad aprile speravo che qualcuno tornasse con la Coppa del Mondo, congratulazioni. Poi oggi c'è un passaggio di consegne, mi fa piacere che il capitano della Juve sia Giorgio Chiellini '. RITORNO A ...

Roma - ufficiale : arriva Calvo - ex Juve. E' l'ex marito della compagna di Agnelli : Il nome di Calvo negli ultimi anni è anche salito alla ribalta della cronaca rosa dello sport: il prossimo dirigente della Roma infatti è stato sposato con l'ex modella turca Deniz Akalin , che dopo ...

Juventus - gli attaccanti di Andrea Agnelli : da Krasic a Cristiano Ronaldo : 19 maggio 2010. Andrea Agnelli è il nuovo presidente della Juventus. Obiettivo? Riportare al top la Vecchia Signora, in Italia e in Europa. 31 luglio 2018. Cristiano Ronaldo, neoacquisto bianconero ...

Massimo Mauro fatto fuori da Sky Sport : 'Non l'ha presa bene'. Brutto sospetto su Juve e Andrea Agnelli : Cambio inatteso a Sky Sport : nei nuovi palinsesti non ci sarà spazio per Massimo Mauro , l'opinionista che forse più di tutti accendeva le polemiche con i telespettatori. 'Pare che lui non sia ...

Juventus - la scalata di Agnelli per arrivare sul CR7 : Da allora, sulle macerie di un tifo disamorato, è stato costruito l'impero che oggi vanta Cristiano Ronaldo , il gioiello più prezioso del mondo. E grazie soprattutto ai meriti di un presidente ...

Juve : da Allegri ad Agnelli - soggezione imbarazzante nei confronti di Ronaldo : Come molti, anch'io ho assistito ai primi passi di Cristiano Ronaldo all'interno del mondo Juve. Non so voi, ma per la prima volta ho notato nei gesti, più che nelle poche parole pronunciate dai compagni, una soggezione che ha rasentato l'imbarazzo . E che ha coinvolto sia l'...

Andrea come Umberto e Gianni Agnelli : porta alla Juve il migliore al mondo : Il primo fu Omar Sivori , portato a Torino da un allora ventiduenne Umberto Agnelli. Il successivo? Le Roi Platini , stavolta acquistato dall'Avvocato Gianni Agnelli. Non c'è che dire: la tradizione è ...