sportfair

: Ducati Scrambler Icon: è Joyvolution! - infoitscienza : Ducati Scrambler Icon: è Joyvolution! - DriveAndRideIT : Ducati Scrambler 2019 Ancora più divertente, confortevole e sicuro grazie ai nuovi contenuti elettronici Sul mercat… - NewspressItalia : Ducati : JOYVOLUTION SCRAMBLER: ANCORA PIÙ DIVERTIMENTO NELLA LAND OF JOY -

(Di martedì 11 settembre 2018) Ducati presenta il nuovo® Icon disponibile sul mercato da novembre.più divertente, confortevole e sicuro grazie ai nuovi contenuti elettronici. Dopo quattro anni dalla nascita del brand sono più di 55.000 gli® venduti nel mondo Lo® si rinnova e diventa più contemporaneo, confortevole e sicuro, per godere appieno laof Joy. Accessibile ed essenziale, loDucati identifica il mix perfetto tra tradizione e modernità e anche in questa sua evoluzione, o meglio, conserva la pura essenza del motociclismo: due ruote, un manubrio largo, un motore semplice e tanto. Spensieratezza e libertà grazie al nuovo ABS Cornering Bosch che innalza ai massimi livelli la sicurezza attiva in frenata. Il brand®, lanciato nel 2014 con l’obiettivo di parlare un nuovo linguaggio, reinterpreta in chiave contemporanea i ...