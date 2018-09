Italia Sì | Marco Liorni arruola Rita Dalla Chiesa | Elena Santarelli e Mauro Coruzzi

Marco Liorni pronto per Italia Sì : Mauro Coruzzi - Platinette - nel cast : Mauro Coruzzi, Platinette, nel cast del programma di Marco Liorni Italia Sì È tutto pronto per il debutto di Marco Liorni a Italia Sì, il nuovo programma del sabato pomeriggio di Rai1 dal 15 settembre. Un progetto ambizioso che Marco Liorni ha ideato e curato in prima persona e che potrebbe andare incontro a qualche problema: Italia Sì dovrà vederla sul piano degli ascolti con Verissimo di Silvia Toffanin. Questo non spaventa l’ex ...

Italia Sì con Marco Liorni : nel cast anche Mauro Coruzzi : Come sarà Italia Sì, il nuovo programma di Marco Liorni in partenza sabato 15 settembre su Rai 1 alle ore 16.40? E' stato lo stesso Liorni a spiegarne i meccanismi al settimanale Di Più Tv. "Al centro dello studio c'è una pedana dove ospito una persona che ha qualcosa di importante da dire e vuole farlo pubblicamente. Per esempio, vuole fare un annuncio, raccontare una disavventura o chiedere aiuto. Lascio a questo ospite, che può essere ...

Atletica - Campionati Italiani 2018 : Gianmarco Tamberi dà spettacolo - Andrew Howe squalificato per falsa partenza nei 200 : Termina il weekend di Atletica leggera dedicato ai Campionati Italiani Assoluti 2018, disputati a Pescara. Tanti campioni in pista nell’ultima giornata di gare: attesissime le stelle dell’alto Gianmarco Tamberi ed Elena Vallortigara. Gimbo dà spettacolo pure all’interno dello stadio “Giovanni Cornacchia”: considerato che ormai non ha nulla da perdere, dato che con molta probabilità quella di oggi è stata l’ultima uscita stagionale, il 26enne ...

Miss Reginetta d'Italia - in finale la riminese Gabriella Marcovanu. Presenta Jo Squillo : ... che si sfideranno a colpi di sorrisi, di flash e di passerelle con sfilate di moda in costume e in abiti da sera, spettacoli e balli per accaparrarsi le simpatie del pubblico e della prestigiosa ...

A Peterborough i 10 anni del 'Festival degli Italiani' di Marco Cereste : da bambino emigrante a Presidente del Consiglio : Nella città britannica, a nord di Londra, il 15% dei 180 mila abitanti è d'origine italiana: figli di emigrati che negli anni '50 andavano a lavorare nella "London Brick"; come il padre di Marco ...

Italia sì e Verissimo : quando tornano in tv Marco Liorni e Toffanin : Marco Liorni e Silvia Toffanin tornano in tv con Italia sì e Verissimo La stagione televisiva 2018/19 è ormai alle porte. Tra poche settimane, archiviata l’estate, Silvia Toffanin e Marco Liorni torneranno nel day time pomeridiano del sabato. Il conduttore romano, dopo aver salutato La vita in diretta, sarà al timone di un nuovo programma, Italia sì, mentre Silvia Toffanin tornerà ad essere la padrona di casa di Verissimo. Lo scenario ...

US Open 2018 - il tabellone degli Italiani. Gli avversari e il possibile cammino degli azzurri : Fabio Fognini dalla parte di Federer - urna benevola con Marco Cecchinato : Concluso il sorteggio del tabellone principale del quarto ed ultimo Slam stagionale, gli US Open di tennis. Sono cinque al momento, in attesa della conclusione delle qualificazioni, gli azzurri nel main draw: andiamo a scoprire cosa ha riservato loro la sorte al primo turno, ed il possibile cammino di ciascuno di loro. Paolo Lorenzi è nel primo quarto di tabellone e sfiderà all’esordio la testa di serie numero 16 del seeding, il britannico ...

Italia FRANCIA / Streaming video e diretta tv : parla coach Marco Crespi (basket donne - 2^ amichevole) : diretta ITALIA FRANCIA, Streaming video e tv: orario e risultato live della seconda amichevole che la nostra nazionale di basket femminile gioca ad Anglet contro le forti transalpine(Pubblicato il Tue, 21 Aug 2018 12:56:00 GMT)

Marco Ferri - La Visitazione di Pontormo in tour negli Usa - l'ultimo caso di un'opera Italiana prestata all'estero : manca una legge : ...che lo Stato italiano non provveda agli stanziamenti necessari alla manutenzione dei propri edifici storici e che per far cassa si serva dei nostri capolavori sacrificandoli in viaggi per il mondo". ...

tennis - Gian Marco Moroni sulla scia di Matteo Berrettini. Un nuovo giovane in rampa di lancio per l’Italia. : A soli 14 anni la scuola di Riccardo Piatti ed un contratto addirittura con la Nike. Gian Marco Moroni ha avuto un’infanzia tennistica davvero intensa e probabilmente tutta questa “attenzione” lo ha portato a cresce anche troppo in fretta. Romano, cresciuto al Parioli sotto l’occhio vigile di Roberto Meneschincheri e Vittorio Magnelli, Gian Marco ha deciso di lasciare la Capitale per andare in Liguria, ma anche a causa di ...

Moto3 - GP Austria 2018 : doppietta Italiana! Marco Bezzecchi trionfa e allunga nel Mondiale! 2° Bastianini - 3° Martin : Marco Bezzecchi si aggiudica il GP d’Austria, undicesima prova del Mondiale 2018 di Moto3. Sul tracciato del Red Bull Ring il pilota italiano della KTM è protagonista di una gara eccezionale, in testa per quasi tutti i giri ad un ritmo molto veloce. Un successo di grande maturità del romagnolo che ha preceduto un Enea Bastianini (Honda) in grande rimonta e distanziato di 473 millesimi, mentre conclude in terza piazza un fantastico Jorge ...

Ginnastica - Europei 2018 : l’Italia maschile cerca una lunga risalita - c’è la finale a squadre ma Marco Lodadio va out agli anelli : Non c’erano grandi aspettative attorno all’Italia maschile agli Europei 2018 di Ginnastica artistica che si stanno disputando all’SSE Hydro di Glasgow, impianto dove tre anni fa vedemmo sfumare le nostre chance di qualificazione alle Olimpiadi di Rio 2016 al termine di un Mondiale davvero deludente e che segna ancora adesso l’anno zero del nostro movimento. Non è facile rialzarsi da quella botta, siamo nel pieno di un ...

Marco Foroni : «Arrivo DAZN cambierà il modo di guardare il calcio Italiano» : Il calcio italiano sta attraversando un periodo di cambiamenti significativi al momento. Uno di questi cambiamenti è l'arrivo di DAZN. Marco Foroni, nuovo Capo dello Sport della piattaforma di streaming è impegnato in questi giorni per assemblare al meglio il team che tra telecronisti e talent (la conduttrice Diletta Leotta, nella foto a lato) racconteranno al pubblico italiano il nostro campionato in modalità O...