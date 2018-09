Italia | nel secondo trimestre export in crescita in tutte le regioni

Italia k.o. col Portogallo - Mancini è già nella confusione più totale : tutte le FOTO della partita : 1/20 Fabio Ferrari/LaPresse ...

After film uscirà in Italia nel 2019 : Anna Todd ha recitato un piccolo ruolo : Quando uscirà il film di After in Italia? Nel cast ha recitato pure Anna Todd After di Anna Todd è pronto per sbarcare al cinema. Le riprese della pellicola sono finite da qualche settimana e il primo trailer in inglese verrà rilasciato a novembre, in prossimità della Festa del Ringraziamento. I produttori hanno annunciato che […] L'articolo After film uscirà in Italia nel 2019: Anna Todd ha recitato un piccolo ruolo proviene da Gossip e ...

Volley - Mondiali 2018 : l’Italia a Firenze - primi allenamenti al Mandela Forum. Belgio nel mirino : L’Italia ha festeggiato la bella vittoria conquistata ieri sul Giappone ma, dopo l’esordio ai Mondiali 2018 di Volley maschile, è già tempo di pensare alle prossime partite. La nostra Nazionale tornerà in campo giovedì 13 settembre (ore 21.15) per sfidare l’ostico Belgio di Andrea Anastasi: riflettori accesi al Mandela Forum di Firenze davanti a 7500 spettatori, l’impianto è già sold out per sostenere i ragazzi di Chicco ...

Mondiali Volley 2018 – L’Italia a Firenze : allenamento nella palestra di Coverciano : Mondiali Maschili 2018: L’Italia è a Firenze. Giovedì c’è il Belgio. Oggi l’allenamento nella palestra di Coverciano Dopo l’esordio vincente nella partita inaugurale del Mondiale contro il Giappone, la Nazionale italiana di Volley ha iniziato la preparazione per il suo secondo impegno nella rassegna iridata: giovedì prossimo, 13 settembre, la squadra guidata dal Ct Gianlorenzo Blengini affronterà infatti al Mandela ...

Rapporto della Cgia - 4 - 7 milioni di Italiani al lavoro la domenica nel 2016 : Gli italiani della domenica sono circa 4,7 milioni. Il dato emerge da un'analisi dell'Ufficio studi della Cgia di Mestre e riferita al 2016. Di questi, 3,4 milioni sono lavoratori dipendenti, mentre ...

Poca Italia nel top 11 della Fifa : solo Buffon e Chiellini tra i 55 candidati : Due soli Italiani in lizza e la Juve come l'unica squadra Italiana rappresentata tra i 55 giocatori in corsa per il 'top 11' della Fifa. Il premio, che va di pari passo col Fifa Best Award ed è ...

Giorgia Meloni - l'indiscrezione clamorosa su Steve Bannon : anche Fratelli d'Italia nella rete sovranista : Giorgia Meloni e Fratelli d'Italia potrebbero presto aderire alla grande rete di partiti e movimento sovranisti raggruppati nella fondazione The Movement di Steve Bannon . L'ex consigliere di Donald ...

Marani : 'Italia inesperta - ha poca Champions nelle gambe' : Ripartire non è mai semplice, rifondare ancor di più. Ma è necessario. Perché l'Italia deve tornare grande, ripartendo dai piccoli. Ossia dai Settori Giovanili, dal calcio di base. E' fondamentale ...

Basket 3×3 - Europei 2018 : l’Italia cambia un elemento - convocata Arianna Zampieri per Rulli. Nel weekend si gioca : Sostituzione dell’ultimo minuto nell’Italia che nel weekend del 14-16 settembre disputerà gli Europei 2018 di Basket 3×3 femminile, nuova disciplina olimpica. Le Campionesse del Mondo, infatti, dovranno fare a meno di Giulia Rulli a causa di un problema fisico e al suo posto è stata convocata Arianna Zampieri a cui spetterà il compito di affiancare Giulia Ciavarella, Raelin Marie D’Alie e Marcella Filippi. Le azzurre ...

Italia - Tavecchio un anno dopo lo spareggio con la Svezia : “Qualcuno sperava nell’eliminazione per farmi fuori” : A poco meno di un anno di distanza dall’eliminazione contro la Svezia negli spareggi per l’accesso al Mondiale, Carlo Tavecchio, ex numero uno della FIGC, è tornato a parlare ai microfoni di Radio Sportiva: “A San Siro, nella partita contro la Svezia, c’erano parecchi che speravano che l’Italia non si qualificasse per farmi fuori. Chi? A buon intenditor, poche parole…”. Lo sfogo di Tavecchio coinvolge ...

Cgia - 4 - 7 milioni di Italiani al lavoro di domenica nel 2016 - : Il settore in cui la presenza domenicale è più elevata è quello di alberghi e ristorazione. Seguono il commercio, la P:A., la sanità e i trasporti. Ma la percentuale di chi lavora nel giorno ...

Nel 2019 il primo zucchero biologico 100% Italiano : Roma, 10 set., askanews, - COPROB - Cooperativa Produttori Bieticoli, unico produttore italiano di zucchero presente sul mercato con la marca Italia Zuccheri, e FederBio Servizi, primaria società che ...

Mondiali Tiro con l’arco – Italia prima nel medagliere a Cortina d’Ampezzo [GALLERY] : Italia prima nel medagliere con 4 ori, 5 argenti e 3 bronzi Al termine del World Archery Field Championship di Cortina d’Ampezzo l’Italia si conferma la migliore al mondo nella disciplina del “Tiro di campagna” occupando il primo posto nel medagliere con 4 ori, 5 argenti e 3 bronzi, davanti alla Svezia (3 ori, 2 bronzi), alla Germania (3 ori, 1 bronzo) e agli Stati Uniti (2 ori, 5 argenti, 4 bronzi). Gli azzurri ...

Mondiali Canottaggio – Buona prestazione dell’Italia nella 3ª giornata di gare : Canottaggio. Mondiali Assoluti, Italia avanti tutta! Al termine del secondo giorno di eliminatorie l’Italia si presenta pressoché compatta alla terza giornata di gare con 2 barche in finale (quattro di coppia pesi leggeri maschile e femminile), 6 in semifinale (quattro senza senior maschile, due senza, quattro senza senior femminile, singolo pesi leggeri maschile e femminile, doppio pesi leggeri femminile), e 3 ai quarti di finale ...