Italia-Libia | il nuovo patto del petrolio passa per Haftar

Libia nel caos - migliaia pronti alla fuga : «Verso l’Italia - ora o mai più» | Video : A causa dei combattimenti, le autorità libiche sono evaporate, non c'è polizia, non naviga la guardia costiera. «L'Italia chiude i porti? Vorrà dire che moriremo in mare. Meglio sperare, partire, che restare intrappolati in Libia»

Libia - ministro Trenta a Sky tg24 : 'Escludo azioni militari Italiane' - : "Abbiamo bisogno di creare stabilità, che può venire solo dalle varie parti libiche che si confrontano e trovano una soluzione", spiega la titolare della Difesa, che auspica una visione comune in ...

LIBIA - HAFTAR : “PRONTI A MARCIARE SU TRIPOLI”/ Ultime notizie - Generale : “Italia protegge capi milizie” : LIBIA, Ultime notizie: HAFTAR, "elezioni libere e trasparenti, o le annullo". Generale di Tobruk sfida Al Serraj (senza citarlo), “PRONTI a MARCIARE su Tripoli se milizie restano”(Pubblicato il Fri, 07 Sep 2018 13:42:00 GMT)

Libia - ma anche Unicredit e BceCosì Macron vuole colpire l'Italia : Tutti gli occhi sono puntati sulla Libia ma in realtà Macron sta per sferrare altri due colpi durissimi all’Italia: la conquista di Unicredit e la nomina di Lagarde alla Bce Segui su affaritaliani.it

Italia contro Francia anche sul voto in Libia : Nelle sue prime esternazioni dopo le accuse di parte del mondo politico Italiano seguite allo scoppio di scontri armati alla periferia di Tripoli, Macron lascia infatti pochi dubbi sulla sua volontà ...

Che fine faranno i 400 militari Italiani che sono a Misurata - in Libia? : E ora cosa accadrà ai 400 di Misurata? Ora che i Misuratini hanno cambiato casacca e deciso di aprire al nemico di ieri e possibile alleato dell'oggi: il generale Khalifa Haftar. Invece di vaneggiare su una improbabile, e più volte smentita, task force italiana nel far west libico, sarebbe il caso di porsi un problema serio, concreto e del presente: quello, per l'appunto, dei 400 militari italiani che in Libia ci stanno davvero, e ...

Libia - Trenta : l'Italia vuole un ruolo da protagonista : 'l'Italia ha e intende continuare ad avere un ruolo da protagonista in Libia'. È quanto assicura il ministro della Difesa Elisabetta renta, durante l'audizione davanti alle commissioni congiunte ...

Libia - governo : conferenza di pace in Italia a Novembre : L’ipotesi di superamento del 3% del rapporto deficit-pil continua a tenere banco nel governo in vista della prossima manovra finanziaria: "Vedremo di rispettare tutte le regole, tutti i vincoli e tutti gli impegni presi: si può far crescere questo Paese e far star meglio gli Italiani senza irritare coloro che ci osservano dall'alto. Vedremo di essere bravi e convincenti" ha detto il vicepremier e ministro dell’Interno Matteo Salvini ai ...

LIBIA - SCATTA TREGUA A TRIPOLI : ONU ‘GELA’ MACRON/ Ultime notizie - decisivo accordo Italia-Francia-Uk-Usa : LIBIA, Governo: "Conferenza di pace in Italia": Ultime notizie, l'annuncio al termine del vertice a Palazzo Chigi. TRIPOLI, Onu conferma accordo per cessate il fuoco dopo scontri.(Pubblicato il Wed, 05 Sep 2018 10:00:00 GMT)

Libia - conferenza di pace in Italia a novembre : La conferenza di pace sulla Libia si terrà in Italia a novembre. Lo rivelano fonti di Palazzo Chigi dopo la riunione di ieri tra il premier Giuseppe Conte, il vicepremier Matteo Salvini e il ministro ...

Libia - appello al dialogo da Italia - Francia - Gran Bretagna e Usa - : I quattro Paesi chiedono che venga rispettato l'accordo sul cessate il fuoco raggiunto il 4 settembre dalla missione di supporto dell'Onu. Dopo giorni di combattimento, il bilancio è di 61 vittime e ...

Libia/ La ritirata delle tribù 'prevista' dai droni partiti da basi Italiane : ... sarebbe un autogol partire con le bandiere al vento se poi, dopo i primi caduti in battaglia, venisse a mancare la tenuta politica e sociale necessaria a continuare le operazioni. Di certo il ruolo ...

Libia - Governo : "Conferenza di Pace in Italia"/ Ultime notizie : 61 vittime negli ultimi combattimenti : Libia, Governo: "Conferenza di Pace in Italia": Ultime notizie, l'annuncio al termine del vertice a Palazzo Chigi. Tripoli, Onu conferma accordo per cessate il fuoco dopo scontri.(Pubblicato il Tue, 04 Sep 2018 22:31:00 GMT)

Francia - sulla Libia sosteniamo l'Italia : PARIGI, 4 SET - "Gli sforzi della Francia non sono diretti contro nessuno, certamente non contro contro l'Italia, di cui sosteniamo l'iniziativa di organizzare una nuova conferenza su questo dossier ...