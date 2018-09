Italia ko a Lisbona | ma Mancini non si butta giù | “in Italia i giovani non giocano | è

Piccola Italia - a Lisbona decide André Silva : Potevamo permettercelo, un altro mondo. Ora invece siamo alle aste. Abbiamo visto uno spartito nuovo negli interpreti e nel modulo, dal 4-3-3 di Bologna al 4-4-2 di Lisbona: combinazione che in fase ...

Mancini stravolge l'Italia per la sfida di Lisbona : Mancini stravolge l'Italia che alle 20,45 affronta il Portogallo a Lisbona per la seconda giornata della Nations League. Rispetto alla partita di venerdì a Bologna contro la Polonia, finita 1-1, il ct ...

Portogallo - Italia - in diretta da Lisbona : Stasera alle 20.45 l'italia di Roberto Mancini scenderà in campo per il secondo match di 'Uefa Nations League', affrontando allo stadio 'Da Luz' di Lisbona i padroni di casa del Portogallo, campione d' Europa in carica.Nel primo match di 'Nations League' gli azzurri hanno pareggiato per 1 a 1 contro la Polonia; mentre il Portogallo ha riposato nell'ambito di questo torneo, ma ha comunque giocato in amichevole a Faro pareggiando per 1 a 1 contro ...

Appuntamento a Lisbona con la nazionale azzurra : le quote di William Hill per Portogallo-Italia : L’Italia non vince una partita ufficiale dallo scorso ottobre, prima della mancata qualificazione ai Mondiali: allora il risultato positivo arrivò contro l’Albania. Stasera più che mai l’Italia è chiamata a vincere contro il Portogallo per passare il turno in Nations League e scacciare via le nuvole già formatesi attorno al nuovo corso di Mancini. Sul banco degli imputati nell’ultimo match è finito soprattutto Mario Balotelli: ...