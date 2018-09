Italia | indice Zew fiducia economia peggiora in settembre | cala a

Superindice Ocse - Italia frena più della media Eurozona : Inserisce la retromarcia il Superindice Ocse, Composite leading indicators,, che offre uno sguardo sul futuro andamento dell'economia globale: a luglio il dato è diminuito dello 0,11% rispetto al mese precedente e dello 0,53% rispetto allo stesso periodo di un anno fa. In Italia gli effetti su base mensile sono stati i più ...

Superindice Ocse segna frenata a luglio - in Italia calo più netto : Roma, 10 set., askanews, - Nuovi segnali di rallentamento della crescita nei Paesi avanzati dal Superindice economico dell'Ocse. A luglio il Composite leading indicators, Clis, ha registrato una ...

Rally per l'indice del settore costruzioni Italiano - +2 - 02% - - slancio per Salini Impregilo : Teleborsa, - Guizzo per il settore costruzioni a Milano che non si cura dell'andamento in rosso dell'EURO STOXX Construction & Materials. Il FTSE Italia Construction & Materials ha aperto la giornata ...

Altra seduta in ribasso per l'indice Italiano delle azioni siderurgiche - -2 - 76% - : Rosso per l' indice siderurgico a Piazza Affari che supera l'andamento in discesa dell' indice EURO STOXX . L' indice italiano delle azioni siderurgiche ha chiuso la giornata a quota 37.573,08 con una ...

Si muove in territorio positivo l'indice del settore costruzioni Italiano - +1 - 24% - - corre Salini Impregilo : Teleborsa, - Scambi positivi per il settore costruzioni a Milano, decisamente in controtrend rispetto alla debolezza evidenziata dall'EURO STOXX Construction & Materials. Il FTSE Italia Construction & ...

Seduta molto negativa per l'indice del settore telecomunicazioni - -3 - 87% - - perde molto Telecom Italia : Teleborsa, - Rosso per il comparto Telecomunicazioni in Italia che supera l'andamento in discesa dell'EURO STOXX Telecommunications. Il FTSE Italia Telecommunications ha chiuso la giornata a quota 11.

Modesto recupero per l'indice Italiano delle azioni siderurgiche - +0 - 54% - : Teleborsa, - Performance migliore per l'indice siderurgico a Piazza Affari, che si muove in aumento, rispetto all'andamento sottotono dell'indice EURO STOXX, che fa un passo indietro sul mercato. Il ...

Giornata in tenuta per l'indice del settore costruzioni Italiano - +0 - 50% - : Teleborsa, - Si muove in territorio positivo il settore costruzioni a Milano, che prende il via in moderato rialzo rispetto alla vigilia, performando molto meglio dell'EURO STOXX Construction & ...

Seduta molto negativa per l'indice del settore telecomunicazioni - -4 - 15% - - giornata da dimenticare per Telecom Italia : Teleborsa, - Rosso per il comparto Telecomunicazioni in Italia che supera l'andamento in discesa dell'EURO STOXX Telecommunications. Il FTSE Italia Telecommunications ha aperto la giornata a quota 11.

Seduta euforica per l'indice delle società assicurative - +1 - 53% - - acquisti a mani basse su Poste Italiane : Teleborsa, - Molto positiva la giornata per il settore assicurativo italiano, che non si discosta molto dal buon andamento dell'EURO STOXX Insurance e che guadagna 225,42 punti, a quota 14.987,19. Il ...