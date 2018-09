Italia 5 stelle torna a Circo Massimo | 20-21 ottobre kermesse M5s

Il 20 e 21 ottobre torna “Italia 5 Stelle” - la festa del M5S : sarà al Circo Massimo : Il vicepremier Luigi Di Maio ha annunciato la nuova edizione della tradizionale festa annuale del M5S: "Poco fa ci siamo visti con Beppe Grillo e Davide Casaleggio e abbiamo un importante annuncio per tutti voi: il 20 e 21 ottobre ci vediamo tutti a Roma, al Circo Massimo, per la quinta edizione di Italia 5 Stelle".Continua a leggere

M5S - Italia 5 stelle al Circo Massimo il 20 e 21 ottobre : Sarà in concomitanza con il mega concerto di Claudio Baglioni al Palalottomatica e alla Leopolda di Matteo Renzi a Firenze. Le date di Italia 5 stelle, la festa nazionale del Movimento 5 stelle che si ...

Volley - Mondiali 2018 : la guida completa per sapere tutto. Calendari - programmi - favoriti - stelle - focus sull’Italia : Finalmente ci siamo. Domani scatteranno i Mondiali 2018 di Volley maschile, in programma tra Italia e Bulgaria dal 9 al 30 settembre. La rassegna iridata è alle porte e lo spettacolo è annunciato. OASport vi propone una guida completa per non perdersi davvero nulla, per sapere proprio tutta su questa competizione e arrivare preparati all’evento: Calendari, programmi, come vedere le partite, tutte le formazioni, i favoriti, le stelle, tutti gli ...

Aumentano i carburanti - batosta per gli Italiani : “Prezzi alle stelle”. Polemica con Salvini : Un rientro dalle vacanze amaro per molti italiani, che si sono trovati a fare i conti con l’aumento dei prezzi dei carburanti. Un’ondata che ha scatenato le proteste dei consumatori e le promesse di un taglio delle accise da parte del vicepremier Matteo Salvini. Il primo rincaro è partito in pieno controesodo: il 28 agosto, dopo settimane di totale stasi, le compagnie presenti sulla rete hanno aumentato di un centesimo al ...

'Prezzi alle stelle'. Aumentano i carburanti - batosta per gli Italiani : Un rientro dalle vacanze amaro per molti italiani, che si sono trovati a fare i conti con l'aumento dei prezzi dei carburanti. Un'ondata che ha scatenato le proteste dei consumatori e le promesse di ...

“Prezzi alle stelle”. Aumentano i carburanti - batosta per gli Italiani : Un rientro dalle vacanze amaro per molti italiani, che si sono trovati a fare i conti con l’aumento dei prezzi dei carburanti. Un’ondata che ha scatenato le proteste dei consumatori e le promesse di un taglio delle accise da parte del vicepremier Matteo Salvini. Il primo rincaro è partito in pieno controesodo: il 28 agosto, dopo settimane di totale stasi, le compagnie presenti sulla rete hanno aumentato di un centesimo al ...

Sondaggi politici/ Swg - Lega stacca Movimento 5 Stelle di 4 punti : crolla Forza Italia : Sondaggi politici elettorali, ultime notizie e intenzioni di voto: il calo di Macron dopo lo scontro con Salvini e il flop dei consensi in Francia dei pro-Europa. Lega sorpassa il M5s(Pubblicato il Mon, 03 Sep 2018 20:56:00 GMT)

Forza Italia - la Gelmini a Salvini : “Esci dall’alleanza innaturale con i 5 stelle e torna con noi. Vinciamo insieme” : “A Matteo Salvini dico: esci da questa alleanza innaturale con i 5 stelle e torna con il centrodestra, che Vinciamo insieme. Il Paese non può più aspettare”. Maria Stella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, intervistata da Il Tempo si è rivolta direttamente al leader del Carroccio e ministro dell’Interno e ha chiesto di ricomporre la coalizione. “Noi crediamo”, ha detto, “che quella ...

[Il retroscena] Toti commissario del Ponte Morandi. Ecco il patto per la ricostruzione tra Cinque Stelle - Lega e Forza Italia : "Sono pronto a prendermi questo onere". Giovanni Toti è ad un passo dall'essere nominato commissario straordinario per la ricostruzione dopo il tragico crollo del Ponte Morandi. Il governatore della ...

Ciclismo - Mondiali 2018 : i possibili convocati dell’Italia. Vincenzo Nibali e Fabio Aru le stelle : Passati gli Europei, con il magnifico trionfo in quel di Glasgow di Matteo Trentin e dell’intera nazionale italiana di Ciclismo, il mirino di Davide Cassani e della squadra azzurra si sposta verso i Mondiali. Mai come in questo 2018, rispetto alle ultime annate, troveremo un’altimetria ed un percorso perfetti alle caratteristiche della rosa azzurra. Andiamo a scoprire i possibili convocati dell’Italia per la manifestazione ...

Italia 5 Stelle - a ottobre prima festa di governo : Il Movimento 5 Stelle scalda i motori in vista della nuova edizione di 'Italia 5 Stelle' , la kermesse che ogni anno riunisce il popolo grillino. Una manifestazione che quest'anno avrà un sapore ...

Il cinema Italiano rivede le stelle : un po' come la storia del caldo percepito e reale. Ci sono dati presunti che si assumono come verità, senza preoccuparsi di controllare se tutto sia vero o meno. Se chiedi all'uomo della strada 'lei, ...

Italia sotto attacco - asta Bot deserta e spread alle stelle. Borghi : 'O la Bce ci aiuta o muore l'euro' : La chiamano già 'febbre turca', e la prossima vittima potrebbe essere l' Italia . La crisi della Lira di Ankara svalutata ha mandato a picco tutte le Borse europee, ma è a Piazza Affari che si sono ...

San Lorenzo - la notte delle stelle cadenti : le mete perfette nel mondo e in Italia per vedere le Perseidi : Stasera è la notte di San Lorenzo, la suggestiva notte delle stelle cadenti, ovvero lo sciame meteorico delle Perseidi che, entrando in contatto con l’atmosfera, brucia passando dallo stato solido a quello gassoso, lasciando la classica e affascinante scia luminosa. Ecco le mete imperdibili per chi non vuole perdersi lo spettacolo. Partiamo dalle destinazioni internazionali: il consiglio è di raggiungere il Marocco per godersi il cielo ...