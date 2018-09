Israele | nasce il vitello rosso | per le sacre scritture arriva la fine del Mondo

blogitalia.news

(Di martedì 11 settembre 2018) Per i testi sacri questo significa ladelUn evento nefasto sta facendo discutere i religiosi di tutto il, la nascita delin. “Porta la promessa di ripristinare la purezza biblica nel”, questo è il significato dellevento riportato da “The Temple Institute”, ch ha pubblicato su Youtube un video del giovane esemplare. Nei testi sacri cristiani ed ebraici la nascita di questo animale è collegata alladei tempi: in particolare, per l’Ebraismo, il sacrificio di unprecederebbe la costruzione del terzo tempio e la nuova venuta del Messia. Non essendo la nascita del tutto natural però ci sarebbero delle perplessità. Secondo Breaking Israel News, l’animale sarebbe stato generato impiantando embrioni di red angus in tradizionali mucche domestiche israeliane. Inoltre il giovane esemplare dovrà soddisfare alcuni requisti, come quello ...