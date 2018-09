iPhone 9 | o XC? | | iPhone XS | iPhone XS Max | ecco come seguire dal vivo il keynote di

androidpit

: RT @VenyaGeskin1: iPhone XR/XC (6.1-inch LCD) SIM Trays - ZickyX : RT @VenyaGeskin1: iPhone XR/XC (6.1-inch LCD) SIM Trays - open_otake : RT @VenyaGeskin1: iPhone XR/XC (6.1-inch LCD) SIM Trays - just_anomTok : RT @VenyaGeskin1: iPhone XR/XC (6.1-inch LCD) SIM Trays -

(Di martedì 11 settembre 2018) Hai intenzione dil'evento Apple? Sì, non me lo perderei per niente al mondo. Sì, se ho tempo No, non è una mia priorità Non mi interessa Apple? No, nemmeno tra un milione d'anni! , Solo una ...