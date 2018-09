Investita da un' auto davanti alla metro | morta una donna

Niente autopsia sulla donna Investita - fissati i funerali : NOVI LIGURE - Il pubblico ministero non ha disposto l'autopsia sul corpo di Maria Luisa Traverso, la donna investita venerdì in viale della Rimembranza a Novi Ligure . Già fissati quindi i funerali, ...

Verona - litiga con il marito e dà fuoco alla sua auto : Investita dalle fiamme - rimane ustionata : Una donna di 37 anni ha dato fuoco all'auto del marito dopo un violento litigio. La 37enne, però, è rimasta coinvolta nell'incendio ed è rimasta gravemente ustionata. Attualmente si trova ricoverata a Verona all'ospedale di Borgo Trento in stato di arresto ed è costantemente piantonata dalle forze dell'ordine.Continua a leggere

ROMA - GIALLO ALLA BALDUINA : 70ENNE Investita PIÙ VOLTE DA AUTO RUBATA/ Ultime notizie : è caccia al conducente : ROMA, AUTO schiaccia anziana contro garage ALLA BALDUINA, poi fugge. Ultime notizie, GIALLO nella capitale, dove una signora di 70 anni è in fin di vita dopo essere stata INVESTITA(Pubblicato il Fri, 31 Aug 2018 16:47:00 GMT)

Bambina Investita da auto pirata a Bollate : Bambina investita: i fatti Grave incidente stradale poco dopo le 16 di martedì 28 agosto. Una Bambina di 10 anni è stata investita in sella alla sua bicicletta in via Battisti lato via Monte Grappa, a ...

Vicenza - sedicenne in bici Investita e travolta da un'auto : è gravissima : Vicenza - Una ragazza di 16 anni , residente in città, è ricoverata in gravissime condizioni nel reparto di rianimazione a causa di un'incidente stradale avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi a ...

Torino - bimba Investita davanti a fermata bus : è grave/ Ultime notizie - automobilista negativo all’alcoltest : Torino, bimba investita davanti a fermata bus: è grave. Ultime notizie corso Palermo, automobilista negativo all’alcoltest: si è fermato a prestare soccorso(Pubblicato il Sat, 25 Aug 2018 12:32:00 GMT)

Investita da un’auto pirata Sofia non ce l’ha fatta : donati gli organi : Sofia Tedesco, 16enne di Agrigento, è stata Investita da un'auto pirata l'11 agosto. La vettura non si è fermata a prestare soccorso e non è stata ancora rintracciata.Continua a leggere

Donna Investita davanti al Pedavena - l'automobilista accusato di fuga e omissione di soccorso : TRENTO. Rischia gravi conseguenze penali l'automobilista che stamani, davanti al Pedavena, ha investito una Donna e poi si è allontanato senza prestarle soccorso. In una nota la Polizia locale ...

Bimba di un anno Investita davanti all'asilo da un'auto : corsa disperata in ospedale - è gravissima : Bambina di un anno investita da un'auto davanti all'asilo. E' successo questa mattina a Velletri, in via Del Marco Finlandese, una strada stretta e angusta. La piccola era con altri 10-12 bambini nell'...

Roma - bambina di 5 anni scende dal bus : Investita da auto pirata sulla Tuscolana : Una bambina di 5 anni è stata investita ieri da un'auto pirata mentre scendeva dal bus con i genitori. La bambina, di nazionalità egiziana, ha lasciato la mano di mamma e papà e si è incamminata più ...

Roma - Investita e uccisa da un'auto : muore donna di 64 anni : Incidente mortale nella notte a Roma. Una donna è morta investita da un'auto nella tarda serata di ieri. È accaduto in via Tuscolana, all'altezza del civico 262, in direzione fuori Roma. La vittima è ...

Bimba di 4 anni Investita e uccisa da un'auto/ Ultime notizie Porto Tolle : stava cogliendo more a bordo strada : Porto Tolle, Bimba di 4 anni investita e uccisa da un'auto. Ultime notizie: stava cogliendo more a bordo strada. Nulla da fare in ospedale: le sue condizioni erano disperate(Pubblicato il Wed, 25 Jul 2018 21:24:00 GMT)

Rovigo : bimba di anni sfugge al controllo dei genitori. Investita e uccisa da un’auto : E' accaduto a Porto Tolle: la piccola si era allontanata dai genitori per andare a raccogliere delle more.Continua a leggere