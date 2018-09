Inter | Vrsaljko ko con la Croazia | sostituito per un problema al ginocchio

Infortunio Vrsaljko - il calciatore dell’Inter costretto al cambio : Infortunio Vrsaljko – Si sta giocando la gara di Nations League, in campo Spagna e Croazia che stanno regalando emozioni. La Croazia va vicina al gol poi sale in cattedra la Spagna che trova il vantaggio con Saul, poi doppia prodezza di Asensio, l’attaccante del Real Madrid è uno spettacolo e devastante, magie per il calciatore spagnolo. Al 19′ tegola per la Croazia e per l’Inter, out Vrsaljko a causa di un problema al ...

Inter : Spalletti - Perisic - Icardi e le fasce. Tocca a Vrsaljko sbloccare il gioco : Il progetto, come spiega Valerio Clari nell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, coinvolge in prima persona Sime Vrsaljko, che con i cross , più la difesa, ha costruito un Mondiale memorabile.

Inter - Vrsaljko : 'Difficile lasciare la famiglia a 14 anni' : Un quadretto familiare, tutto al maschile. Sime Vrsaljko, con suo figlio Bruno e suo fratello Mario: è tra i suoi cari che il calciatore dell'Inter vuole trascorrere questo periodo di sosta del ...

Inter - le condizioni di Asamoah e Vrsaljko : Usciti acciaccati ieri sera nella sfida con il Torino per problemi alla caviglia, sono recuperati: come riporta Sky Sport , i due non hanno neanche sostenuto gli esami strumentali.

Sassuolo-Inter - le probabili formazioni : Vrsaljko - Perisic - Keita e Skriniar in panchina : Esordio da prendere con le pinze per l'Inter che si trova a dover affrontare un'autentica 'bestia nera'. Pertanto, la truppa di Luciano Spalletti è chiamata subito ad invertire la tendenza delle ultime stagioni [VIDEO] non certamente felici in occasione delle sfide al Sassuolo. Su dieci incontri di campionato dal 2013 allo scorso maggio, i nerazzurri hanno battuto quattro volte la formazione emiliana, rimendiando ben sei sconfitte: le due ...

Inter - Vrsaljko : "Modric un amico - decide lui. Noi pronti per lo scudetto" : Nel giorno della sua presentazione, il croato si sbilancia sugli obiettivi per la stagione nerazzurra

Vrsaljko si presenta : l'Inter può vincere lo scudetto - chiosa su Modric : In casa Inter oggi è stato il giorno di un'altra presentazione: è stata la volta di Sime Vrsaljko [VIDEO], terzino croato vice-campione del mondo arrivato dall'Atletico Madrid. Un arrivo quasi passato in secondo piano, visto che in casa nerazzurra l'attenzione è stata rivolta alla situazione legata a Luka Modric accostato sempre di più all'Inter nonostante l'operazione molto complicata. Il giocatore arriva all'Inter dopo aver vissuto le proprie ...

Vrsaljko - Inter / "Siamo pronti per lo Scudetto e su Modric vi dico..." : Vrsaljko, Inter: il terzino croato sottolinea come la squadra nerazzurra sia pronta a lottare per lo Scudetto. Si mette poi a parlare del compagno di Nazionale Luka Modric e sul suo futuro.(Pubblicato il Thu, 16 Aug 2018 18:17:00 GMT)

Vrsaljko : "Credo che l'Inter possa vincere lo scudetto" : Sime Vrsaljko, difensore dell'Inter, non ha dubbi sulla forza della rosa nerazzurra, e lo dice nel giorno della sua presentazione: 'Ho scelto io di venire qui. Credo che si possa vincere lo scudetto'. ...

Inter - Sime Vrsaljko : 'La mia squadra è da scudetto' : 'Penso di sì, abbiamo giocatori d'esperienza e giovani che sanno lottare. Possiamo fare risultato, ma serve anche fortuna'. Sime Vrsaljko, terzino dell' Inter è convinto che la sua nuova squadra sia ...

Calciomercato Inter- Vrsaljko e il ‘caso Modric’ : “è un mio amico e non è giusto ne parli io” : Il neo acquisto dell’Inter Sime Vrsaljko non si sbilancia sul ‘caso Modric’: le parole del croato in conferenza stampa “Deciderà quello che vuole, non è giusto ne parli io”. Il neo acquisto dell’Inter, Sime Vrsaljko, non si sbilancia sull’ormai sempre più difficile arrivo in nerazzurro di Luka Modric, suo compagno nella Nazionale croata. “Luka è un mio amico e ho rispetto per lui per cui non ...

Inter - Vrsaljko : 'Modric? Un amico - deciderà lui se venire. E noi siamo da scudetto' : Una nuova avventura in Italia dopo gli anni trascorsi in Liga con l'Atletico Madrid e dopo un Mondiale da protagonista con la sua Croazia: Sime Vrsaljko ora è pronto a prendersi l' Inter . Il ...