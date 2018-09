Inter | pronta una nuova offerta per Modric RUMORS

ho. Mobile sarebbe pronta con un’altra super offerta : 8 - 99 euro per 50 GB di Internet e tutto illimitato : ho. Mobile starebbe per mandare in pensione anche l'offerta da 7,99 euro al mese per proporne una nuova con ancora più traffico dati Internet. L'articolo ho. Mobile sarebbe pronta con un’altra super offerta: 8,99 euro per 50 GB di Internet e tutto illimitato proviene da tuttoAndroid.

Rabiot - sarà asta Juventus-Milan. E anche l'Inter è pronta : Il Barcellona insiste, il Psg fa muro e le nostre big si sfidano per conquistare il sì di Veronique, l'influente mamma di Adrien Rabiot. Attorno al talento francese si sta scatenando un'autentica asta ...

Real - la denuncia all'Inter per Modric è pronta : Secondo La Gazzetta dello Sport , il Real Madrid vuole davvero denunciare l' Inter per aver trattato con Luka Modric senza passare dal club. Gli spagnoli si stanno muovendo per vie legali e adesso Modric è al centro di una ...

Inter - dopo Keita si pensa a sfoltire la rosa : pronta la cessione di Joao Mario : L'Inter sta per completare la propria campagna acquisti con l'arrivo dell'attaccante senegalese, Keita Baldé. Il giocatore è arrivato ieri sera a Milano e questa mattina ha sostenuto le visite mediche, mentre oggi dovrebbe arrivare l'annuncio ufficiale. L'ex Lazio arriva dal Monaco in prestito oneroso con diritto di riscatto in un'operazione complessiva intorno ai quaranta milioni di euro. Un acquisto importante che permette al tecnico, Luciano ...

Telenovela Modric - il Real Madrid minaccia l’Inter : pronta la denuncia all’Uefa : INTER Modric- Ormai è il segreto di pulcinella, il croato vice campione del mondo, vuole i nerazzurri ed è pronto ad un vero e proprio braccio di ferro con il Real Madrid. I madrileni, dal canto, loro le tenteranno tutte (anche la denuncia all’Uefa) per tenere Modric, dopo la pesante cessione di Cristiano Ronaldo alla Juventus. Scrive El mundo: “Modric è seriamente tentato dall’offerta dell’Inter e i suoi agenti stanno spingendo ...

L’Inter fa follie per Modric - ma il Real Madrid è sul piede di guerra : pronta una denuncia per doping finanziario : Lukas Modric al centro dei sogni proibiti dell’Inter, ma dalla Spagna emerge un retroscena clamoroso: il Real Madrid potrebbe denunciare i nerazzurri per doping finanziario Le follie non si fanno solo in amore, ma anche durante la sessione estiva di calciomercato. Per Lukas Modric rischia di aprirsi una vera e propria disputa tra il Real Madrid (squadra in cui milita attualmente il calciatore) e l’Inter (club che vorrebbe a ...

Inter - se salta Modric pronta la soluzione Interna : Nel prossimo weekend l'assalto al croato, se andasse male non è esclusa una soluzione ad Interim, ma spunta anche Milinkovic-Savic

Inter - Mourinho insiste per Perisic : pronta un'offerta da 70 milioni : L'Inter è molto attiva sul mercato per cercare di completare la rosa a disposizione del tecnico Luciano Spalletti. Sembra ben avviata, in questo senso, la trattativa per portare a Milano il terzino destro croato dell'Atletico Madrid Sime Vrsaljko [VIDEO], mentre va avanti la trattativa per il centrocampista cileno del Bayern Monaco Arturo Vidal, diventato l'obiettivo numero uno per rinforzare il reparto nevralgico del campo. Mercato Inter, ...

Inter - Spalletti soddisfatto dell’intesa Icardi-Lautaro : “è andata molto bene - la squadra si è fatta trovare pronta” : L’allenatore nerazzurro ha commentato il pari con lo Sheffield, sottolineando la propria soddisfazione per la prestazione di Icardi e Lautaro Martinez Un pari che soddisfa Luciano Spalletti, l’allenatore nerazzurro ha commentato sorridendo la prestazione offerta dall’Inter nel match amichevole contro lo Sheffield: “è andata molto bene, perchè affrontavamo una squadra già in grande condizione, abbiamo giocato in uno ...

Samsung è pronta ad inserire il sensore di impronte digitali all’Interno del display nel 2019 : Quella del sensore di impronte digitali all’interno del display è una novità vista al CES 2018 che non è stata ancora inserita in nessuno […] L'articolo Samsung è pronta ad inserire il sensore di impronte digitali all’interno del display nel 2019 proviene da TuttoAndroid.

Confine della Marmolada : Pronta l'Interrogazione dell'onorevole Bond al presidente cel Consiglio e ai ministri dell'Economia e dell'Interno : ... Forza Italia, ha preparato l'interrogazione e risposta orale che serà presentata in Aula nella prima seduta utile, indirizzata al presidente del Consiglio dei ministri, al ministro dell'Economia e ...