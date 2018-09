Inter-Modric | clamoroso | la trattativa si riapre a gennaio

Inter - pronta una nuova offerta per Modric (RUMORS) : Il tormentone di mercato dell'ultima estate è stato rappresentato dal possibile trasferimento all'Inter di Luka Modric. Il centrocampista croato ha fatto molte pressioni per lasciare il Real Madrid e accasarsi in nerazzurro, andando a sbattere contro il muro eretto dal presidente dei Blancos, Florentino Perez. A gennaio, però, la trattativa sembra pronta a tornare in auge visto che la volontà dell'ex Dinamo Zagabria e Tottenham di lasciare ...

Calciomercato Inter - Modric regala maglia al fotografo del Mondiale : ... che dopo le scuse in campo ha ricevuto nei giorni scorsi anche alcuni 'regali' da parte dei vice-campioni del mondo. Mario Mandzukic gli ha fatto recapitare la sua maglia numero 17, con il gesto ...

Inter - Suning e Spalletti programmano il mercato : Modric o Rafinha per gennaio (RUMORS) : L'Inter ha ottenuto la prima vittoria in campionato contro il Bologna prima della sosta e questo gli ha permesso di agganciare la Roma in classifica e accorciare il distacco dal Napoli, che ora è a due punti. Ma la societa' nerazzurra avrebbe cominciato a pianificare gia' le prossime mosse di mercato per rinforzare ulteriormente la rosa a disposizione del proprio tecnico, Luciano Spalletti. Il colosso Suning, infatti, vuole continuare il ...

Caso Modric - la Fifa ha preso una decisione sull’Inter : “ecco come sono andate le cose” : Modric ed il suo avvicinamento all’Inter hanno fatto molto discutere durante questa calda estate per il Real Madrid di Florentino Perez Il Caso Modric ha fatto molto discutere durante questa estate. Il presidente del Real Madrid, Florentino Perez, si è molto lamentato del comportamento del club nerazzurro parlando di condotta scorretta ed appellandosi alla Fifa. Ebbene, secondo le ultime indiscrezioni, la Fifa avrebbe preso una ...

