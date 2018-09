Inter | Icardi e Skrniar | contratti caldi Big da blindare

Inter - Lautaro Martinez : 'Champions? Vogliamo fare la storia. Icardi un amico - mi ha aiutato molto' : Lautaro Martinez si definisce "una persona tranquilla, equilibrata". Gli piace "mangiare bene ed essere se stesso", ma soprattutto gli piace Milano, dove sta iniziando ad ambientarsi giorno dopo ...

Inter - Lautaro Martinez : “Icardi mi guida - in Champions daremo tutto” : L’infortunio gli ha impedito di partecipare agli impegni dell’Argentina e ora non vede l’ora di tornare in campo con la sua Inter. In una chiacchierata col “Clarin“, Lautaro Martinez si racconta, parlando dei suoi modelli e del suo rapporto con Icardi, capitano che gli fa da chioccia in nerazzurro. “Chi è il mio attaccante preferito? Ho sempre detto che Falcao è un giocatore che ammiro da quando ero ...

Inter - Lautaro Martinez : "Grato a Icardi - Zanetti e Milito. In Champions vogliamo fare la storia" : L'aiuto di Mauro Icardi e Javier Zanetti. Le attenzioni "quotidiane" di Milito. L'ambientamento a Milano e l'emozione per una Champions League che sta per cominciare. Sono giorni intensi per Lautaro ...

Inter : Spalletti - Perisic - Icardi e le fasce. Tocca a Vrsaljko sbloccare il gioco : Il progetto, come spiega Valerio Clari nell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, coinvolge in prima persona Sime Vrsaljko, che con i cross , più la difesa, ha costruito un Mondiale memorabile.

Djorkaeff : 'Suning vuole costruire un'Inter vincente. Su Icardi e Nainggolan...' : Youri Djorkaeff , ex calciatore dell' Inter e vincitore di una Coppa Uefa nel 1998 con la maglia nerazzurra, ha parlato della formazione di Spalletti in una lunga intervista al Corriere dello Sport : 'Mi piace molto come squadra e credo che abbia grande potenzialità. Secondo me ha le carte in regola per disputare un campionato importante e almeno per confermarsi tra le prime quattro'. ...

Inter - rinnovo Icardi : ecco quanto offre la società : Secondo quanto scrive La Gazzetta dello Sport , la società nerazzurra offre un rinnovo con un ingaggio che oscilla tra i 5 e i 6 milioni di euro all'anno fino al 2023. Si discuterà soprattutto dei ...

Lautaro : 'L'Inter voleva che tornassi subito - ma ho deciso di restare. Icardi? Nello spogliatoio lo rispettano tutti' : ... altro attaccante argentino dell'Inter e attualmente infortunato, ha parlato del suo presente con la maglia Albiceleste e del suo futuro all'Inter in un'intervista concessa a TNT Sport. L'INFORTUNIO -...

Icardi : "Io e Lautaro - che coppia". E lui : L'Inter voleva tornassi - ma..." : Un Icardi a tutto campo quello che, dal ritiro dell'Albiceleste, ha parlato alla stampa argentina. "Mi piacerebbe dare l'esempio nell'Argentina come faccio nelL'Inter, dove sono anche capitano", ha ...

Inter - Icardi resta in ritiro con l’Argentina : Spalletti preoccupato : Se Lautaro Martinez rientrerà presto in Italia per effettuare delle visite che stabiliranno l’effettiva entità dell’infortunio al polpaccio, invece Mauro Icardi, in accordo con lo staff dell’Argentina, è rimasto in ritiro con l’Albiceleste. La Nazionale attualmente guidata da Scaloni è attesa da un duplice impegno negli Stati Uniti contro Guatemala e Colombia. Spalletti attende e incrocia le dita: l’attaccante ...

Stipendi Serie A - CR7 è il più ricco. Nel Milan spicca Higuain - nell'Inter Icardi : La Serie A , come tutti gli altri campionati italiani, è ferma per via degli impegni delle nazionali e come ogni anno la Gazzetta dello Sport ha snocciolato gli Stipendi di tutte le squadre del nostro campionato. Il monte ingaggi più alto è quello della Juventus con 219 milioni di euro, seguita dal Milan con 140, terza l'Inter con 119.

Inter : ecco l’esito degli esami degli infortuni di Icardi e Lautaro Martinez : L’Inter ha dovuto fare a meno di Mauro Icardi e Lautaro Martinez sabato scorso a Bologna. I due attaccanti argentini, partiti per Miami per accasarsi alla Nazionale, si sono sottoposti ad accertamenti con la Nazionale argentina e gli esami hanno confermato un problema muscolare molto lieve per entrambi.I due resteranno in Nazionale. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SEMPRE AGGIORNATE SU CALCIOWEBL'articolo Inter: ecco l’esito degli esami ...

Inter - stoccata Wanda Nara : “Icardi-Juve? Unico contatto i 7 gol che gli ha fatto” : ICARDI-JUVE- Wanda Nara “La tocca piano” nei confronto della Juventus. La nuova opinionista di “TikiTaka“, moglie e agente di Mauro Icardi, ha colto l’occasione per sottolineare l’accostamento fatto quest’estate tra Icardi e la Juventus. L’Unico contatto Wanda Nara ha sentenziato: “Contatti Juve e Icardi? L’Unico contatto che Mauro ha avuto con la Juventus sono stati ...

Inter - Icardi e Lautaro : nulla di grave - con l'Argentina saltano la prima : Contrattura al quadricipite destro per Mauro Icardi, affaticamento al polpaccio sinistro per Lautaro Martinez. Questo l'esito dei controlli a cui gli attaccanti dell'Inter si sono sottoposti a Los ...

Inter - Icardi si allena a Los Angeles : la nuova Argentina lo ricarica : E se fosse l'Argentina a restituire Icardi al top della forma? Ci sperano ovviamente l'Inter e Spalletti, orfani del proprio capitano nella prima vittoria stagionale a Bologna. Tre punti e tre gol per ...