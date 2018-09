Inter | continua la trattativa per il rinnovo di Skriniar

Bono Vox Interrompe il concerto degli U2 a Berlino per problemi alla voce : “Non possiamo continuare” : Bono Vox interrompe il concerto degli U2 a Berlino per problemi alla voce. Giunti in Europa per la sessione continentale di Innocence + Experience Tour, il gruppo irlandese ha incontrato il primo intoppo durante il concerto che ha tenuto in quel di Berlino. Il gruppo ha quindi dovuto interrompere il live alla Mercedes-Benz Arena di Berlino, dopo un'improvvisa perdita di voce del leader del gruppo che non si è sentito di andare avanti con lo ...

Adriano - "Lasciai l'Inter perché continuavo a ubriacarmi" / Il brasiliano torna a parlare del suo passato : Adriano, "Lasciai l'Inter perché continuavo a ubriacarmi". Il centravanti brasiliano torna a parlare del suo passato e svela alcune situazioni legate all'addio all'Italia.(Pubblicato il Thu, 30 Aug 2018 00:41:00 GMT)

Asia Argento : continua la bufera - Sky Interviene per X Factor 12 : Asia Argento potrebbe vedere sfumare la sua collaborazione con Sky Italia. L’attrice è stata infatti scelta come giudice di X Factor 12 ed ha partecipato in queste settimane alle Audizioni previste dal talent show. Il clamore suscitato dalla notizia lanciata dal New York Times ha spinto tuttavia Sky Italia a mettere le mani avanti: se le informazioni distribuite su Asia Argento dovessero risultare vere, il contratto con la neo giudice ...

Calciomercato Inter - Modric vuole lasciare il Real Madrid. Ma Perez continua a fare muro : L'Inter continua a sperare per Luka Modric. A poche ore dalla chiusura ufficiale del Calciomercato italiano, i nerazzurri proseguono il pressing per il centrocampista del Real Madrid, che, all'...

Sexto 'Nplugged continua a crescere : Mogwai - Interpol e un'atmosfera unica : L'obiettivo è raccontare delle meraviglie di questo piccolo-grande mondo anche il prossimo anno, con sempre lo stesso augurio: in una location del genere, con un'atmosfera del genere, ci starebbero ...

Intelligence : Russia continua a Interferire in politica Usa : New York, 2 ago., askanews, - I russi continuano a interferire nel processo politico statunitense. Lo ha detto il direttore dell'Intelligence nazionale, Dni,, Dan Coats, durante una conferenza stampa ...

Interrotta la collaborazione tra Fedez e J-Ax - Newtopia si spacca continuando a lavorare con Federico Lucia : Stop alla collaborazione tra J-Ax e Fedez con la spaccatura di Newtopia. Secondo quanto riporta la pagina ufficiale dell'etichetta discografica che hanno fondato insieme, la società sarebbe pronta a seguire il percorso artistico di Federico Lucia, ora che entrambi hanno deciso di tornare alle loro carriere da solisti. L'interruzione della collaborazione tra i due artisti era già stata annunciata qualche tempo fa e ben prima del concerto allo ...

Calciomercato Roma – Continua il tira e molla per N’Zonzi - ma Interviene Pallotta : per l’attacco spunta Promes : L’intervento di Pallotta potrebbe sbloccare la trattativa per N’Zonzi, per l’attacco spunta il nome di Promes: la Roma prepara gli ultimi colpi di mercato Il Calciomercato della Roma Continua a ruotare intorno a due obiettivi principali: un centrocampista di quantità ed un esterno d’attacco. Per la mediana, sembrava essersi raffreddata la pista che portava a N’Zonzi, ma nelle ultime ore il presidente della ...

Incendi. Allerta arancione nella giornata di mercoledì 25 luglio. Continuano senza sosta gli Interventi dei mezzi antincendio in tutta l'... : Il pericolo è alto ed è contraddistinto dal colore arancione. In questo stato, le condizioni sono tali che, ad innesco avvenuto, l'evento, se non tempestivamente affrontato, può raggiungere dimensioni ...