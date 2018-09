Inter | Ausilio mette nel mirino Frankie De Jong RUMORS

Inter - possibile nuovo assalto a Modric : la strategia di Ausilio : Uno dei tormentoni di mercato dell'ultima è stato sicuramente quello che ha visto il nome del centrocampista croato del Real Madrid, Luka Modric accostato all'Inter. Un tormentone che, tra l'altro, potrebbe tornare di moda gia' a gennaio visto che la volonta' del giocatore di lasciare la Capitale spagnola non sembra essere mutata. Inoltre, in queste prime tre giornate di campionato l'Inter ha messo in evidenza alcuni limiti proprio in mezzo al ...

L’Inter : nuovo assalto a Modric - Ausilio non si rassegna : L’Inter punta ad un regista di centrocampo e Ausilio è in movimento per arrivare all’obiettivo. Il direttore sportivo dei nerazzurri continua a monitorare il mercato e va a caccia di un calciatore dalle caratteristiche simili al croato del Real Madrid. Secondo quanto riferisce il Corriere dello Sport, l’Inter tenterebbe sin da gennaio, vista la volontà del giocatore, un nuovo assalto a Modric, così da completare il ...

Inter - in estate nuovo assalto a Modric. E Ausilio studia le alternative... : Secondo quanto riferisce il Corriere dello Sport , il club nerazzurro non ha mollato il fuoriclasse di Zara, 33 anni oggi: l'idea di Ausilio è quella di ricostruire i rapporti con il Real Madrid, per ...

Calciomercato Inter - Ausilio sogna il colpo da 75 milioni : Il Calciomercato dell’Inter, come quello di tutte le grandi e ambiziose squadre, è sempre in continuo movimento. Piero Ausilio, Direttore sportivo nerazzurro, è alla ricerca costante di opportunità e calciatori che possano incrementare il valore tecnico della rosa da mettere a disposizione di Luciano Spalletti. L’avvio in campionato non è stato tra i più memorabili ma il rientro in campo di Radja Nainggolan sembra aver dato una ...

Calciomercato Inter - Ausilio studia il grande colpo : all in su un italiano dal futuro brillante : Il campionato è appena iniziato e il mercato ha chiuso i battenti circa due settimane fa, Ausilio è già al lavoro per progettare l’immediato futuro. L’Inter, che già in estate ha provato ad effettuare qualche sondaggio con la Fiorentina, potrebbe tornare alla carica per Federico Chiesa nella prossima sessione invernale di Calciomercato. Il muro eretto dai viola non spaventa i nerazzurri che, al pari di Mancini per quanto ...

Inter - Spalletti è già sulla graticola : le importanti dichiarazioni di Ausilio : Inizio di campionato assolutamente deludente per l’Inter, il club nerazzurro è reduce dal pareggio davanti al pubblico amico contro il Torino e nelle prime due partite ha conquistato solo un punto. Il tecnico Luciano Spalletti è già sulla graticola, nelle ultime ore sono arrivate importanti dichiarazioni da parte di Ausilio ai microfoni di Sky Sport: “Abbiamo fatto quello che dovevamo fare e tutto quello che abbiamo fatto è ...

Calciomercato Inter – Da Modric a Joao Mario il passo è breve! E Ausilio ‘perde la memoria’ : Prima della sfida contro il Torino, il ds dell’Inter, Piero Ausilio, ha fatto il punto sul centrocampo nerazzurro e sulla vicenda di mercato legata a Modric Sognava Modric e si è ritrovata con un costoso esubero che risponde al nome di Joao Mario, questa la situazione in casa Inter, nella quale aleggia una sensazione di incompletezza nel reparto centrale del gioco. Il ds Piero Ausilio ha provato a fare chiarezza pochi minuti prima ...

Inter - Modric sarebbe ancora possibile : arriva la comunicazione ad Ausilio (RUMORS) : L'Inter ha ufficializzato quest'oggi il settimo acquisto di questa sessione di Calciomercato, con l'arrivo [VIDEO] dell'attaccante senegalese, Keita Baldé, dal Monaco in prestito con diritto di riscatto in un'operazione complessiva da quaranta milioni di euro. L'ennesimo acquisto pone la societa' nerazzurra come regina assoluta di questa sessione ma potrebbe arrivare persino la ciliegina sulla torta. Ciliegina sulla torta che potrebbe essere ...

Inter - Spalletti : 'Modric può arrivare? Difficile - ma bisogna sentire Ausilio' : Intercettato dai microfoni di Premium Sport al termine del match contro l'Atletico Madrid, Luciano Spalletti ha ribadito i concetti già espressi in conferenza, da Lautaro Martinez al sogno Modric: 'Lautaro ha fatto un gran gol, ma deve ...

Clamoroso Inter - Ausilio apre a Modric : “vediamo” : Modric Inter- Mentre i nerazzurri sono a Madrid per la partita contro l’Atletico, i dirigenti nerazzurri attendono segnali dal croato. Qualcosa si sta muovendo e ai microfoni di Sky, il direttore sportivo dell’Inter, apre all’acquisto di Modric: “Vediamo, c’è la partita prima”. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SEMPRE AGGIORNATE SU CALCIOWEB SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO IN TEMPO ...

Inter - Ausilio : 'Modric? C'è la partita' : Intercettato da Sky Sport a Madrid, Piero Ausilio ha risposto così alla domanda su Luka Modric: 'Modric? C'è la partita'.

Inter - sogno Modric : il piano del ds Ausilio. Il Napoli insiste per Belotti : 'Modric può partire solo con un pagamento di 750 milioni di euro'. I toni perentori del presidente del Real Madrid , Florentino Perez , non hanno scoraggiato un'Inter a caccia del grande colpo a ...

Inter - eclissi di Modric : Ausilio in realtà sta perdendo le speranze : 'eclissi di Luka'. Così il Corriere dello Sport in prima pagina su Modric e l'Inter: 'Il croato blocca tutte le altre trattative dell'Inter. Ausilio sta perdendo le speranze e studia alternative'.