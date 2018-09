Inquinamento atmosferico | Corte conti Ue | “La salute dei cittadini non è sufficientemente

Salute : ecco perché l’Inquinamento atmosferico può essere una minaccia per i reni : È ormai risaputo che l’aria inquinata aumenti il rischio di problemi respiratori, come l’asma, e l’infiammazione di altri organi e peggiori il diabete e altre condizioni potenzialmente letali. Ora un nuovo studio dell’University of Michigan, pubblicato su PLUS ONE, ha messo in luce un’altra relazione meno conosciuta. “In maniera simile al fumo, l’inquinamento atmosferico contiene tossine nocive che possono influenzare direttamente i reni. I reni ...

Ambiente e salute : i bambini nei passeggini possono essere esposti al doppio dell’Inquinamento atmosferico rispetto ad un adulto : Secondo l’UNICEF, 17 milioni di bambini nel mondo che hanno meno di un anno di età vivono in aree dove i livelli di inquinamento atmosferico superano le linee guida dell’Organizzazione Mondiale della Sanità. I bambini che vivono in contesti poveri sono quelli più a rischio a causa della malnutrizione, della mancanza di accesso all’assistenza sanitaria e dell’esposizione al fumo di tabacco. In uno studio del Global Centre for Clean Air Research ...

Inquinamento atmosferico - ecco quante sigarette sono “costretti a fumare” i turisti in vacanza nelle principali città europee : Le vacanze dovrebbero essere un momento per rilassarsi e ricaricare le batterie, invece i turisti sono avvisati del fatto che trascorrere un lungo weekend in una delle 10 città europee più importanti ma anche più inquinate potrebbe avere lo stesso effetto sulla salute di 1-4 sigarette. A questi risultati si è giunti dall’analisi di diverse fonti. Il parallelo tra l’Inquinamento atmosferico e il fumo delle sigarette si basa sulla metodologia di ...