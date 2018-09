calcioweb.eu

: RT @CAPRY90: L’infortunio di Vrsaljko è colpa dell’@Inter. Uno che non gioca a Bologna perché infortunato ma va in nazionale. Società d… - MaiserieB : RT @CAPRY90: L’infortunio di Vrsaljko è colpa dell’@Inter. Uno che non gioca a Bologna perché infortunato ma va in nazionale. Società d… - ArchilocoFe1983 : RT @CAPRY90: L’infortunio di Vrsaljko è colpa dell’@Inter. Uno che non gioca a Bologna perché infortunato ma va in nazionale. Società d… - CalcioWeb : Infortunio #Vrsaljko, il calciatore dell'#Inter costretto al cambio -

(Di martedì 11 settembre 2018)– Si sta giocando la gara di Nations League, in campo Spagna e Croazia che stanno regalando emozioni. La Croazia va vicina al gol poi sale in cattedra la Spagna che trova il vantaggio con Saul, poi doppia prodezza di Asensio, l'attaccante del Real Madrid è uno spettacolo e devastante, magie per ilspagnolo. Al 19′ tegola per la Croazia e per l'Inter, outa causa di un problema al ginocchio sinistro, al suo posto dentro Rog, accertamenti previsti nelle prossime ore per valutare l'entità dell'.