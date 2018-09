calcioweb.eu

: Infortunio #Ilicic, le ultime importanti novità sul calciatore dell'#Atalanta - CalcioWeb : Infortunio #Ilicic, le ultime importanti novità sul calciatore dell'#Atalanta - DUdanti : @Zeddo15 @SOSFanta Tieni Papu! Ilicic non sarà un titolare visto infortunio, e dopo ricorda che c’è Pasalic e Rigoni, dopo come vuoi :) -

(Di martedì 11 settembre 2018)– Dopo un importante avvio di stagione l’Atalanta ha dovuto fare i conti con qualche passo falso e principalmente con l’eliminazione in Europa League, un grande assente è stato il, pedina fondamentale per il tecnico Gasperini.aggiornamenti nelleore, lo sloveno sta meglio e punta ad un rientro immediato, difficile ma non impossibile un recupero contro la Spal, più probabile nella trasferta contro il Milan. Si tratta di una notizia positiva che può svoltare il campionato dell’Atalanta. SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO IN TEMPO REALE LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SEMPRE AGGIORNATE SU CALCIOWEBL'articolo, lesuldell’Atalanta CalcioWeb.