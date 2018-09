Infortuni Atalanta | tornano i nazionali e migliorano gli indisponibili | Toloi ancora a

calcioweb.eu

(Di martedì 11 settembre 2018) L'ha ripreso a lavorare per la gara di lunedì prossimo contro la Spal. Gasperini ha di nuovo a disposizione Barrow, Bettella e de Roon, rientrati dagli impegni con le rispettive: i tre calciatori hanno lavorato regolarmente con i compagni.a parte, il quale ha proseguito con il programma d'allenamento personalizzato ma spera in una convocazione per Ferrara come Ilicic, che migliora e partecipa sempre di più agli allenamenti col resto del gruppo. Domani i nerazzurri riposeranno per riprendere gli allenamenti nel pomeriggio di giovedì.