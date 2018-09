Influenza | il virus H1N1 nel mirino | potrebbe causare il diabete

meteoweb.eu

(Di martedì 11 settembre 2018) Insolito sospetto neldei ricercatori a caccia delle cause deldi tipo 1: è ildell’A/. A mettere sotto il microscopio il patogeno è uno studio pubblicato sul ‘Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism’ e firmato dall’italiana Ilaria Capua, ora trasferitasi a lavorare negli Stati Uniti dove dirige il One Health Center of Excellence dell’University of Florida, insieme a colleghi dell’Istituto di ricerca suldell’Irccs San Raffaele di Milano diretto da Lorenzo Piemonti, e a studiosi dell’Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie (Legnaro, Padova). I ricercatori hanno analizzato in particolare ilresponsabile della pandemia del 2009, per capire se potesse essere coinvolto nell’eziologia deldi tipo 1. Il team ha esaminato la capacità delpandemico di ...