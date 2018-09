Infinity lancia il pacchetto congiunto con DAZN al costo di €13 | 99 al mese

Deadly Class : i registi di Avengers Infinity War si lanciano in una nuova avventura : Una cosa, a questo punto, pare certa: i Russo brothers" non resistono alla tentazione di dar vita agli statici disegni dei fumetti. Come l"ape è attratta dal miele, loro lo sono dalla possibilità di reinterpretare e rielaborare delle opere cartacee in prodotti audiovisivi. Tutti sappiamo come si siano cimentati nelle trasposizioni cinematografiche dei Marvel Comics (Capitan America: Civil War e Avengers Infinity War) in passato, riscuotendo un ...